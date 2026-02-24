Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében azt írta: az ukránok pontosan tudják, mit és miért tesznek, és szerinte azt akarják, hogy a magyarországi választások előtti hetekben üzemanyaghiány alakuljon ki, valamint 1000 forintra emelkedjen a benzin ára. A miniszterelnök megjegyezte: „Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.”
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
Az ukrán vezetés célja, hogy a választások előtt üzemanyaghiányt és magas benzinárakat idézzen elő Magyarországon – erről írt közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a kormány nem asszisztál az ukrán olajblokádhoz, hanem megtöri azt.
Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot. Az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállítottuk, és nem szavazunk meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Hozzátette:
Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
