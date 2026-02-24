Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra

Orbán Viktor Facebook-bejegyzésében azt írta: az ukránok pontosan tudják, mit és miért tesznek, és szerinte azt akarják, hogy a magyarországi választások előtti hetekben üzemanyaghiány alakuljon ki, valamint 1000 forintra emelkedjen a benzin ára. A miniszterelnök megjegyezte: „Azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányunkat, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.”

Orbán Viktor (Fotó: Ladóczki Balázs)