Orbán Viktor: Ennyi hazugságot még nem hallottam + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott videójában élesen bírálta az ellenzéki képviselők parlamenti felszólalásait. A kormányfő szerint „ennyi szemenszedett hazugságot és összevissza beszédet” hosszú idő óta nem hallott a törvényhozásban.

A miniszterelnök külön szólt a nyugdíjpolitikát érintő vitáról. Felidézte, hogy a baloldali kormányok korábban megszüntették a 13. havi nyugdíjat, míg a jelenlegi kabinet azt visszaadta az időseknek.

Göd ügyével kapcsolatban úgy fogalmazott: az ellenzéki felszólaló „összevissza beszél”, miközben a tények nyilvánosak, és bárki számára elérhetők.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy

egyes parlamenti szereplők „az ukránok oldalára állnak a magyarokkal szemben”, amikor az olaj- és gázellátás kérdése kerül napirendre.

Orbán Viktor a poszt végén könnyedebb hangot ütött meg, megjegyezve: a parlamenti viták intenzitása ellenére „jókedvűen szabad csak enni”, és a hosszú ülések között mindig kell egy kis szünet, hogy „visszatérjen az ember életkedve”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök a parlamenti frakcióvezetők felszólalására adott viszonválaszában elmondta: hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Szerinte

több szerénységre lenne szükség a baloldali politikusoktól a teljesítményük után.

Göd ügyében jelezte, hogy az ellenzékiek hazudtak, ugyanis Magyarországon jelenleg a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok vannak érvényben. Leszögezte, hogy a gödi önkormányzat negyedévente méréseket végez, és egyetlen alkalommal sem mértek határérték feletti szennyezést.

Hazudnak, hogy megtévesszék az embereket

– húzta alá.

De Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy amikor ukrán–magyar konfliktus van, akkor a parlamenti ellenzék az ukránok oldalára áll. – A magyar családokkal és vállalatokkal szemben az ukránok oldalára álltak. Nagyon helyes, hogy eltűnnek a parlamentből – fogalmazott.

Mint jelezte, az ellenzék nélkül kell megvédeniük Magyarország békéjét és biztonságát, valamint a magyar családok pénzét is. Megvédjük akkor is, ha az ukránok oldalára álltak – üzente az ellenzéknek a miniszterelnök.