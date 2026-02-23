orbán viktormagyarországgöd

Orbán Viktor: Ennyi hazugságot még nem hallottam + videó

Orbán Viktor a közösségi oldalán élesen bírálta az ellenzéki képviselők parlamenti felszólalásait, amelyek szerinte hazugságokra és a tények elferdítésére épültek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 19:11
Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán  megosztott videójában élesen bírálta az ellenzéki képviselők parlamenti felszólalásait. A kormányfő szerint „ennyi szemenszedett hazugságot és összevissza beszédet” hosszú idő óta nem hallott a törvényhozásban.

A miniszterelnök külön szólt a nyugdíjpolitikát érintő vitáról. Felidézte, hogy a baloldali kormányok korábban megszüntették a 13. havi nyugdíjat, míg a jelenlegi kabinet azt visszaadta az időseknek.

Göd ügyével kapcsolatban úgy fogalmazott: az ellenzéki felszólaló „összevissza beszél”, miközben a tények nyilvánosak, és bárki számára elérhetők.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 

egyes parlamenti szereplők „az ukránok oldalára állnak a magyarokkal szemben”, amikor az olaj- és gázellátás kérdése kerül napirendre. 

Orbán Viktor a poszt végén könnyedebb hangot ütött meg, megjegyezve: a parlamenti viták intenzitása ellenére „jókedvűen szabad csak enni”, és a hosszú ülések között mindig kell egy kis szünet, hogy „visszatérjen az ember életkedve”.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök a parlamenti frakcióvezetők felszólalására adott viszonválaszában elmondta: hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Szerinte

 több szerénységre lenne szükség a baloldali politikusoktól a teljesítményük után.

Göd ügyében jelezte, hogy az ellenzékiek hazudtak, ugyanis Magyarországon jelenleg a legszigorúbb környezetvédelmi szabályok vannak érvényben. Leszögezte, hogy a gödi önkormányzat negyedévente méréseket végez, és egyetlen alkalommal sem mértek határérték feletti szennyezést.

Hazudnak, hogy megtévesszék az embereket

– húzta alá.

De Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy amikor ukrán–magyar konfliktus van, akkor a parlamenti ellenzék az ukránok oldalára áll. – A magyar családokkal és vállalatokkal szemben az ukránok oldalára álltak. Nagyon helyes, hogy eltűnnek a parlamentből – fogalmazott.

Mint jelezte, az ellenzék nélkül kell megvédeniük Magyarország békéjét és biztonságát, valamint a magyar családok pénzét is. Megvédjük akkor is, ha az ukránok oldalára álltak – üzente az ellenzéknek a miniszterelnök.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Orbán Viktor az Országházban a napirend előtt is felszólalt, ezzel megnyitva a parlament tavaszi ülésszakát. A miniszterelnök a hagyományoknak megfelelően ismertette a két ülésszak között hozott kormányzati döntéseket, kiemelten a januártól életbe lépett jóléti intézkedéseket. Emellett értékelte az aktuális kül- és belpolitikai eseményeket, különös tekintettel az energiabiztonságra és a háborús helyzetre, valamint a hazánk előtt álló kihívásokat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első plenáris ülésén 2026. február 23-án (Forrás: MTI/ Máthé Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
