Liu Shaoang legnagyobb drámája, rá tettek fel mindent, de a kínai váltó elbukott + videó

Milánóban a rövid pályás gyorskorcsolya negyedik versenynapján hétfőn 11 órakor a női 1000 méter negyeddöntőjével kezdődött a progam. A harmadik futamban Végi Diána Laura ellenfele az 500 méter holland olimpiai bajnoka, Xandra Velzeboer, a táv 2024-es amerikai világbajnoka, Kristen Santos-Griswold és két dél-koreai volt, egyikük Kim Gilli, aki szintén világbajnok. A négy futamból az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel legfeljebb két legjobb harmadik juthatott tovább az elődöntőbe. Végi Diána Laura azonban negyedik lett, így búcsúzott. A folytatásban a férfiaknál Moon Wonjun és Liu Shaoang futamait figyelhettük.

Liu Shaoang a magyar után immár a kínai válogatott vezéregyénisége. Fotó: Xue Yuge Xinhua/eyevine

Moon Wonjun és a címvédő Liu Shaoang is továbbjutott 500 méteren

A férfi 500 méteren csak a selejtezőt rendezték meg, ugyancsak egy magyar indulóval, és a dél-koreai születésű Moon Wonjun is nehéz feladat előtt állt. A sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója ugyanis a lehető legrosszabb volt, a külső, négyes pályáról indulhatott. Az FTC sportolójának egy riválist mindenképpen meg kellett előznie, mert az első kettő mellett a nyolc futamból még legfeljebb a négy leggyorsabb harmadik léphetett tovább a szerdai negyeddöntőbe. Moon azonban japán, majd kazah riválisát is megelőzte, és a kanadai Steven Dubois mögött másodikként ért célba, így bejutott a negyeddöntőbe. Miként a magyar színekben kétszeres olimpiai Liu Shaoang is, a szám 2022-es olimpiai bajnoka, vagyis címvédője immár Kína színeiben futamában az első pályáról indulhatott, és rajt-cél győzelmet aratott. Érdekesség, hogy Moonak jobb lett az ideje, így a szerdai folytatásban már ő is jó rajtpozíciót kap.

Számunka a legfontosabb szám az 5000 méteres férfiváltó elődöntője volt, amelyben a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű kvartettetünk ellenfele a kvalifikációs sorozatot első helyen záró, Liu Shaoanggal felálló kínai, a házigazda olasz, valamint az ugyancsak nagyon erős kanadai váltó volt. Ám úgy számoltunk, hogy a mieinknek éppen az lehet az esélye, hogy három ennyire jó ellenfelük van egy olyan futamban, melyből csak két négyes juthat a fináléba. Mert akármelyik áll majd a harmadik helyen, biztosan megpróbál előzni, abban pedig mindig benne van a szabálytalanság és a kicsúszás esélye. A gond az volt, hogy tizenkét körrel a vége előtt Major Dominik csúszott ki, más pedig nem esett el. A végén a kanadai, a kínai és az olasz váltó befutóembere hatalmas csatát vívott egymással, de főleg a második helyért Liu Shaoang – a kínaiak rá tettek fel mindent – és Pietro Sighel.

S bár inkább Liu Shaoang volt kedvezőbb helyzetben, megingott, mert az egyik kanyarban kitört a jég alatta, az olasz pedig elment mellette. Az A döntőbe a kanadaiak és az olaszok jutottak be. Liu Shaoangnak már több balszerencsés esete volt Milánóban, de az igazi dráma neki is Kínának is az, ami most a férfiváltó elődöntőjében történt.

A másik ágon a dél-koreaiak és a hollandok jutottak be az A döntőbe. A magyar váltó a B döntőben pénteken a kínai, a japán és a belga váltó ellen száll harcba az ötödik helyért.