Liu Shaoang legnagyobb drámája, rá tettek fel mindent, de a kínai váltó elbukott + videó

A milánói–cortinai téli olimpián hétfőn rövid pályás gyorskorcsolyában férfiváltónk nem jutott be a döntőbe, pénteken a B döntőben léphet majd jégre. Női 1000 méteren Végi Diána Laura a negyeddöntőben búcsúzott. Férfi 500 méteren honosított versenyzőnk, Moon Wonjun továbbjutott a negyeddöntőbe, miként a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang is immár kínai zászló alatt. Liu Shaoang a kínai férfiváltóval nem jutott be a döntőbe, az elődöntős futam végén az egyik kanyarban kitört a jég alatta, az olasz Pietro Sighel pedig elment mellette.

2026. 02. 16. 12:29
A kínai váltó reakciója az elődöntős futama után, Liu Shaoang a 14-es sisakban Fotó: LI MING Forrás: XINHUA
Milánóban a rövid pályás gyorskorcsolya negyedik versenynapján hétfőn 11 órakor a női 1000 méter negyeddöntőjével kezdődött a progam. A harmadik futamban Végi Diána Laura ellenfele az 500 méter holland olimpiai bajnoka, Xandra Velzeboer, a táv 2024-es amerikai világbajnoka, Kristen Santos-Griswold és két dél-koreai volt, egyikük Kim Gilli, aki szintén világbajnok. A négy futamból az első és második helyezettek, valamint időeredménnyel legfeljebb  két legjobb harmadik juthatott tovább az elődöntőbe. Végi Diána Laura azonban negyedik lett, így búcsúzott. A folytatásban a férfiaknál Moon Wonjun és Liu Shaoang futamait figyelhettük.

Liu Shaoang a magyar után immár a kínai válogatott vezéregyénisége. Fotó: Xue Yuge Xinhua/eyevine
Moon Wonjun és a címvédő Liu Shaoang is továbbjutott 500 méteren

A férfi 500 méteren csak a selejtezőt rendezték meg, ugyancsak egy magyar indulóval, és a dél-koreai születésű Moon Wonjun is nehéz feladat előtt állt. A sprinttávon rendkívül fontos rajtpozíciója ugyanis a lehető legrosszabb volt, a külső, négyes pályáról indulhatott. Az FTC sportolójának egy riválist mindenképpen meg kellett előznie, mert az első kettő mellett a nyolc futamból még legfeljebb a négy leggyorsabb harmadik léphetett tovább a szerdai negyeddöntőbe. Moon azonban japán, majd kazah riválisát is megelőzte, és a kanadai Steven Dubois mögött másodikként ért célba, így bejutott a negyeddöntőbe. Miként a magyar színekben kétszeres olimpiai Liu Shaoang is, a szám 2022-es olimpiai bajnoka, vagyis címvédője immár Kína színeiben futamában az első pályáról indulhatott, és rajt-cél győzelmet aratott. Érdekesség, hogy Moonak jobb lett az ideje, így a szerdai folytatásban már ő is jó rajtpozíciót kap.

Számunka a legfontosabb szám az 5000 méteres férfiváltó elődöntője volt, amelyben a Major Dominik, Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence, Moon Wonjun összetételű kvartettetünk ellenfele a kvalifikációs sorozatot első helyen záró, Liu Shaoanggal felálló kínai, a házigazda olasz, valamint az ugyancsak nagyon erős kanadai váltó volt. Ám úgy számoltunk, hogy a mieinknek éppen az lehet az esélye, hogy három ennyire jó ellenfelük van egy olyan futamban, melyből csak két négyes juthat a fináléba. Mert akármelyik áll majd a harmadik helyen, biztosan megpróbál előzni, abban pedig mindig benne van a szabálytalanság és a kicsúszás esélye. A gond az volt, hogy tizenkét körrel a vége előtt Major Dominik csúszott ki, más pedig nem esett el. A végén a kanadai, a kínai és az olasz váltó befutóembere hatalmas csatát vívott egymással, de főleg a második helyért Liu Shaoang – a kínaiak rá tettek fel mindent – és Pietro Sighel. 

S bár inkább Liu Shaoang volt kedvezőbb helyzetben, megingott, mert az egyik kanyarban kitört a jég alatta, az olasz pedig elment mellette. Az A döntőbe a kanadaiak és az olaszok jutottak be. Liu Shaoangnak már több balszerencsés esete volt Milánóban, de az igazi dráma neki is Kínának is az, ami most a férfiváltó elődöntőjében történt. 

A másik ágon a dél-koreaiak és a hollandok jutottak be az A döntőbe. A magyar váltó a B döntőben pénteken a kínai, a japán és a belga váltó ellen száll harcba az ötödik helyért.

A női 1000 métert a holland Xandra Velzeboer nyerte meg, aki így az 500 méter aranya után duplázott.

Este műkorcsolyában a párosok között érmeket osztanak, és a magyar színekben a honosított, orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a tegnapi parádés rövid programja után a szenzációs negyedik helyen áll!

Műkorcsolya, páros, állás a rövid program után:

  1. Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin (Németország) 80,01 pont
  2. Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava (Georgia) 75,46
  3. Lia Pereira, Trennt Michaud (Kanada) 74,60
  4. Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei 73,87
  5.  Riku Miura, Ryuichi Kihara (Japán) 73,11

 


 

