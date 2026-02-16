liu shaoanggyorskorcsolyanógrádi bencemoon wonjunjászapáti péterolimpiarövid pályás gyorskorcsolya

Liu Shaoang megint a magyar válogatott célkeresztjébe került

A milánói–cortinai olimpián a rövid pályás gyorskorcsolyázók versenyein a mai a számunkra legizgalmasabb nap, hiszen férfiváltónk az elődöntőben érdekelt. Futamában a házigazda olasz, a kanadai és a kínai váltó lesz az ellenfele, s utóbbiban ott van a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 5:05
Nógrádi Bence, a kínai Liu Shaoang és az olasz Thomas Nadalini (j-b) a férfi 1000 méter selejtezőjében. Ma a váltóversenyben találkozhatnak Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A téli olimpián rövid pályás gyorskorcsolyában a férfiváltók 5000 méteres számában csak nyolc váltó szerepelhet, és a kvalifikációban a mieink nagy hajrával szerezték meg a még kvótát érő utolsó, nyolcadik helyet. Tavaly november végén az olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozat utolsó, negyedik állomásán, a hollandiai Dordrechtben váltónk Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Jászapáti Péter, Tiborcz Dániel összeállításban azzal, hogy bekerült a döntőbe, gyakorlatilag megszerezte a kvótát. A helyzet az volt, hogy akkor hiúsul meg a kijutás, ha a fináléban sárga lapos figyelmeztetéssel zárják ki egységünket, amit súlyos vagy többszörös szabálytalanságnál szoktak kiosztani. Tény, hogy az elődöntőben szerencsénk volt. Váltónk itt a holland, a kanadai és a japán négyessel szerepelt, s az ázsiai és a tengerentúli staféa egy-egy tagja összeakadt, mindkettő kicsúszott. A döntőben aztán a holland, a kínai és az olasz váltó mögött a mieink negyedikek lettek. A kínai váltóban korcsolyázott a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang és bátyja, az egyszeres olimpai bajnok Liu Shaolin Sándor is. A 2022 végén országot váltó Liu fivérek közül azonban csak Liu Shaoang került be a milánói csapatba. 

Liu Shaoang a magyar után immár a kínai válogatott vezéregyénisége
Liu Shaoang a magyar után immár a kínai válogatott vezéregyénisége Fotó: Xue Yuge Xinhua / eyevine / eyevine

Liu Shaoang újra a magyar válogatott ellenfele lesz

Sajnos Milánóban Jászapáti Péter sem léphet jégre, megsérült, a helyére Major Dominik került be. Váltónknak nagyon nehéz dolga lesz, az első elődöntőben a házigazda olasz, a kanadai és a kínai váltó mellé került, vagyis Liu Shaoang újra ellenfél lesz délben. Váltónknak azonban éppen az lehet az esélye, hogy három ennyire jó riválisa lesz egy olyan futamban, melyből csak két négyes juthat a fináléba. Így akármelyik áll majd a harmadik helyen, biztosan megpróbál előzni, abban pedig mindig benne van a szabálytalanság és a kicsúszás esélye. A magyar négyesnek arra kell törekednie, hogy az 5000 méteres távon minél tovább tartsa a lépést a többi csapattal, hogy ha bármelyik hibázik, lecsapjon a lehetőségre. A másik elődöntőben a dél-koreaiak, a hollandok, a japánok és a belgák csapnak össze. Az első és a második helyezettek az A-döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek a B-döntőbe jutnak, ezeket szerdán rendezik meg.

Hétfőn megkezdődik a férfi 500 méteres versenyszám is, de csak előfutamokat rendeznek, a 32 fős mezőnyben pedig ott lesz Moon Wonjun is. Női 1000 méteren már érmeket osztanak, s a negyeddöntőbe, a legjobb húsz közé még szombaton Végi Diána Laura is bejutott.

Az olimpián Kínának továbbra sincs aranyérme, az éremtáblán a 19. helyen áll két ezüsttel és két bronzzal. A nőknél nem lehetnek vérmes reményeik, így a férfiaknál Liu Shaoang és társai ma nem hibázhatnak, hogy még maradjon esélyük aranyat nyerni.

Este műkorcsolyában a párosok között ugyancsak érmeket osztanak, és a magyar színekben a honosított, orosz születésű Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei duó a tegnapi parádés rövidprogramja után a szenzációs negyedik helyen áll!

