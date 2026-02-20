Rendkívüli

Orbán Viktor: Világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret építünk + videó

orbán viktorminiszterelnökpakstolna vármegyeválasztás

Orbán Viktor azt ajánlja a választóknak, hogy a biztonságot tegyék az első helyre

Orbán Viktor a Teolnak adott interjúban részletesen érintette a Paks II. beruházását, de kitért a további fejlesztésekre, amelyek a térségben várhatók. A miniszterelnök szerint Tolna vármegyében is a Fidesz a biztos választás.

2026. 02. 20. 11:42
Orbán Viktor miniszterelnök Miniszterelnöki Sajtóiroda
– Minden, ami történik és történt az elmúlt néhány évben, aláhúzza annak a döntésnek a helyességét, hogy Pakson egy második atomerőművet építsünk – fogalmazott Orbán Viktor a Teolnak adott interjúban. A miniszterelnök jelezte, hogy a nukleáris energia ezért megkerülhetetlen, nélküle nincs sikeres magyar gazdaság, és nincsen megfizethető árú áram a háztartások számára sem.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

Ismertette, hogy Paks II. megépítése a legjobb döntés volt, amit hozhattak, de önmagában még az sem elégséges, ezért elindították Paks I. üzemidejének hosszabbítását is. Ha az is megvan, és Paks II. is megépül, akkor Magyarország villamosenergia igényének a 60-65 százalékát képes lesz nukleáris energiából kielégíteni.

Paks II. megépítése Tolna vármegye, Szekszárd és a környéke szempontjából is különösen jó döntés volt, mert az ország legnagyobb ipari beruházása zajlik itt. Ez a 15 és 20 milliárd euró közötti projekt valószínűleg Magyarország történetének eddigi legnagyobb beruházása lesz

– tette hozzá.

 

Jelentős fejlesztések várhatók

Tolna vármegye székhelye, Szekszárd kapcsán a kormányfő jelezte, hogy a városának van ipari parkja, sőt, szó van arról is, hogy a régi húsüzem húsz hektáros területét is adják át a városnak, és akkor egy újabb közművesített ipari terület jön létre, ahová lehet komolyabb iparfejlesztést hozni. Kitért arra is, hogy a következő ciklusban, 2026 és 2030 között elkészül majd az elkerülő út Szekszárd körül, és akkor az M9-es autóutat is könnyebben tudják beilleszteni az itteniek életébe.

Orbán Viktor kiemelte, hogy az elmúlt időszakban rengeteg fejlesztést hajtottak végre Szekszárdon, és a helyiek biztosak lehetnek abban, hogy a kórház ügye is sorra kerül.

A mostani pavilon rendszerű kórház helyett egy modernebb, 21. századi, olcsón üzemeltethető, az ellátásbiztonságot jobban garantáló építészeti megoldást kell keresnünk

– húzta alá.

A helyi sportcsarnok fejlesztése kapcsán ismertette: indokolt, hogy méltó legyen a város sporteredményeihez.  Nem elsősorban az élsport miatt, bár fontos, hogy legyenek hőseink, hanem a gyerekek miatt. Vannak elvárások a családok részéről, és ezeket ki kell szolgálni a sportlétesítmények területén is – tette hozzá.

A mezőgazdaságot érintő kihívásokról és lehetőségekről a miniszterelnök jelezte: közös tervet kell készíteni az agrárkamarával, a gazdák képviselőivel, hogyan tudnak segíteni azoknak a gazdáknak, akik a gabonából nem tudnak megélni a következő időszakban. Folyamatosan tárgyalnak, és Orbán Viktor leszögezte, hogy erre lesz megoldás.

Egyébként nagyságrendekkel növeljük, sőt, már növeltük az elmúlt két évben is a mezőgazdaságba és az élelmiszeriparba érkező forrásokat. A következő 7-8 év a magyar mezőgazdaság számára kiugró fejlődést ígérő időszak lesz

– fogalmazott.

A Mercosur megállapodásról leszögezte, hogy azt nem akarják jóváhagyni, és az ukránokat is tolja kifelé, csak beszivárognak a kereskedők, akik behozzák a magyarnál olcsóbb gabonát, és ez tisztességtelen konkurenciát jelent a hazai gazdáknak.

 

A Fidesz a biztos választás

A közelgő országgyűlési választásról Orbán Viktor úgy vélekedett, hogy minden választás nehéz. Ugyanakkor véleménye szerint a kormánypártok Tolna vármegye mindhárom egyéni választókörzetében esélyesek.

Mi egy vidékies kormány vagyunk. Ezt nem szégyellem! Sok a falusi, vidéki gyerek a kormányban. Mi nem vidékre járunk, hanem onnan jövünk

– jegyezte meg.

A kormányfő szerint olyan időkben, amikor komoly veszélyek fenyegetik az egész európai vagy nyugati civilizációt a migrációtól, az orosz–ukrán háborún keresztül a klimatikus változásokig, akkor a legfontosabb szempont a biztonság. Ezért azt ajánlja a választóknak, hogy amikor a döntésüket meghozzák, a biztonság szempontját tegyék az első helyre.

A biztonság tapasztalatot jelent, és az nekünk van. Van bennünk energia is, van bennünk lelkesedés, van bennünk szenvedély, és mind a három jelöltünk olyan ember, aki akar dolgozni a közösségért a következő négy évben. Ezért itt, Tolna vármegyében is a Fidesz a biztos választás

– fogalmazott a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

