Orbán Viktor azt ajánlja a választóknak, hogy a biztonságot tegyék az első helyre

– Minden, ami történik és történt az elmúlt néhány évben, aláhúzza annak a döntésnek a helyességét, hogy Pakson egy második atomerőművet építsünk – fogalmazott Orbán Viktor a Teolnak adott interjúban. A miniszterelnök jelezte, hogy a nukleáris energia ezért megkerülhetetlen, nélküle nincs sikeres magyar gazdaság, és nincsen megfizethető árú áram a háztartások számára sem.

Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

Ismertette, hogy Paks II. megépítése a legjobb döntés volt, amit hozhattak, de önmagában még az sem elégséges, ezért elindították Paks I. üzemidejének hosszabbítását is. Ha az is megvan, és Paks II. is megépül, akkor Magyarország villamosenergia igényének a 60-65 százalékát képes lesz nukleáris energiából kielégíteni.

Paks II. megépítése Tolna vármegye, Szekszárd és a környéke szempontjából is különösen jó döntés volt, mert az ország legnagyobb ipari beruházása zajlik itt. Ez a 15 és 20 milliárd euró közötti projekt valószínűleg Magyarország történetének eddigi legnagyobb beruházása lesz

– tette hozzá.

Jelentős fejlesztések várhatók

Tolna vármegye székhelye, Szekszárd kapcsán a kormányfő jelezte, hogy a városának van ipari parkja, sőt, szó van arról is, hogy a régi húsüzem húsz hektáros területét is adják át a városnak, és akkor egy újabb közművesített ipari terület jön létre, ahová lehet komolyabb iparfejlesztést hozni. Kitért arra is, hogy a következő ciklusban, 2026 és 2030 között elkészül majd az elkerülő út Szekszárd körül, és akkor az M9-es autóutat is könnyebben tudják beilleszteni az itteniek életébe.

Orbán Viktor kiemelte, hogy az elmúlt időszakban rengeteg fejlesztést hajtottak végre Szekszárdon, és a helyiek biztosak lehetnek abban, hogy a kórház ügye is sorra kerül.

A mostani pavilon rendszerű kórház helyett egy modernebb, 21. századi, olcsón üzemeltethető, az ellátásbiztonságot jobban garantáló építészeti megoldást kell keresnünk

– húzta alá.

A helyi sportcsarnok fejlesztése kapcsán ismertette: indokolt, hogy méltó legyen a város sporteredményeihez. Nem elsősorban az élsport miatt, bár fontos, hogy legyenek hőseink, hanem a gyerekek miatt. Vannak elvárások a családok részéről, és ezeket ki kell szolgálni a sportlétesítmények területén is – tette hozzá.