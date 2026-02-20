Több mint háromezer baba született a hazai lombikcentrumoknak köszönhetően

– Nemrégiben tette közzé a Humánreprodukciós Igazgatóság, hogy 2024-ben 26,4 százalékos sikerességi rátával dolgoztak a hazai lombikcentrumok. Mit jelent ez a szám, és jónak mondható-e? Ez az eredmény hol helyezkedik el ez európai rangsorban?

– Ez az eredmény egész Európában megállja a helyét. Ez a bizonyos 26,4 százalék, az úgynevezett becsült kumulatív élveszülési ráta azt jelenti, hogy az adott naptári évre vonatkoztatva, nem a beültetés utáni terhességi rátát adjuk meg, hanem a valóban megszületett gyermekek számát, akik az indított stimulációknak köszönhetően születtek meg. Fontos azt is látni, hogy nagyon nehéz más, európai adatokkal összevetni a hazai eredményeket, mert ha valid és visszaellenőrzött adatokat keresünk mondjuk külföldi, például csehországi klinikákra vonatkozóan, akkor nem találunk ilyet a 2000–2024-es évre vonatkozóan. Ennek az az oka, hogy az Európai Humán Reprodukciós Társaság ugyan rögzíti az európai központoknak az adatait, csak épp öt év csúszással teszi közzé. Ez azt jelenti, hogy a tavaly megjelent, legfrissebbnek mondható publikációjuk a 2020-as évre vonatkozik. Fontos megemlíteni továbbá, hogy minden országban más szabályozás mellett történik a meddőségi ellátás, más például az életkori felső határ, egyes országokban továbbá jóval dominánsabb például az ivarsejt donáció, mint más országokban.

Várnagy Ákos: A hazai lombikcentrumok államosításával sikerült a kormány népesedési politikáját is előremozdítani (Fotó: Polyák Attila)

– Az elmúlt évtizedekben a termékenységi és nemzőképességi zavarok egyre jelentősebb problémát jelentenek a fejlett országok számára, idehaza a párok 17 százaléka küzd valamilyen meddőségi problémával. Magyarországon a 70-es évektől megfigyelhető a csökkenő tendencia a születési számokban, közel 40 százalékkal csökkent az élveszülések aránya. Mi lehet a megoldás?

– A kedvezőtlen demográfiai trendek valójában sokkal régebbre, már az 1900-as évek elejére visszavezethetők, nyilván a Ratkó-korszakot leszámítva, a születések száma folyamatosan csökkent. Ezt a tendenciát csak akkor tudjuk megfordítani, ha a következő generációkban és a társadalomban tudatosul, az idő véges. A gyermekvállalás idejét nem lehet a végtelenségig kitolni, a lombikközpontok nem azért vannak, hogy majd ott egy csapásra megoldják a problémákat. Tudatosan kell készülnünk erre, akkor is, ha most még a családalapítás képe igen távolinak hat, bele kell kalkulálni az életünkbe a családalapítás idejét is.

A termékenységtudatosság erősítése az emberekben tehát épp annyira fontos, mint az, hogy a lombikközpontokat a legkorszerűbb inkubátorkészülékekkel szereljük fel.