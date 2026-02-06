Erre sokan nem gondolnak: Ekkora arányban szükséges a lombik a férfiak meddősége miatt

Az elmúlt évtizedekben a termékenységi és nemzőképességi zavarok egyre jelentősebb problémát jelentenek a fejlett országok számára. A jelenség Magyarországot sem kíméli, idehaza már a 70-es évektől megfigyelhető a csökkenő tendencia a születési számokban, azóta már közel 40 százalékkal csökkent az élveszülések aránya – hívta fel a figyelmet az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánreprodukciós Igazgatósága a legfrissebb jelentésében, kiemelve, hogy a lombikbébi-kezelések viszont lehetővé teszik, hogy a jövőben több gyermek születhessen.

(Forrás: OKFŐ)

Jelentős ok a férfi meddőség, és a petevezetők elzáródása

Az első gyermek vállalásának életkora is kitolódik mind a nők, mind a férfiak esetében: míg az átlag anyai életkor az első gyermek születésekor 1980-ban még 23 év volt, addig mára már 29 év.

– Az életkor előrehaladtával a termékenység romlik, a gyermekvállalás halasztása nagyban rontja a későbbi gyermekvállalási esélyeket. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a meddőség nemzetközi szinten népbetegségnek számít, a nemzőképes korú párok közel 17 százaléka küzd termékenységi problémával, amire az egészségügyi ellátórendszernek és a szakmának reagálnia kell – olvasható a jelentésben.

A lombikbébi-kezeléseken résztvevő nők esélyeit jelentősen befolyásolja a pácienesek kora (Forrás: OKFŐ)

A meddőség hátterében összetett okok állnak,

a 2024. január 1-től gyűjtött adatok alapján az IVF kezelések közel 40 százalékában férfi eredetű nemzőképességi tényező is azonosítható.

Jelentősnek mondható a nők körében a petevezetők elzáródása, károsodása miatt kialakult meddőség is, az IVF kezelések 17 százaléka ezekből a problémákból adódik, de az endometriózis (9 százalék), és a tüszőérés zavara (8 százalék) miatt is gyakoriak az IVF kezelések.

A jelentés egyben rámutat, a késői gyermekvállalás biológiailag megnehezíti a nők számára a szülővé válást, az életkor előrehaladtával a petefészek természetes öregedése következtében meddőség alakul ki, 40 éves kor felett a saját petesejttel történő IVF kezelések eredményessége rendkívül alacsony.

(Forrás: OKFŐ)

Sikeresek a lombikbébi-kezelések, egyre több gyermek születik

Az OKFŐ jelentéséből kiderül az is, hogy a meddőségi ellátás minősége és eredményessége az elmúlt években folyamatosan nő, sem a Covid időszak, sem a tulajdonosváltás nem okozott lényeges változást a becsült kumulatív éleveszülésben, a születési ráta gyakorlatilag állandó volt az elmúlt évek során.