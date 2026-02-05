országos kórházi főigazgatóságIVFszületésgyermek

Sikeresek a hazai lombikbébi-kezelések, még több gyermek születhet idén

Folyamatosan növekszik Magyarországon az asszisztált reprodukciós kezelések száma az állami tulajdonba vétel óta – derül ki az Országos Kórházi Főigazgatóság humánreprodukciós igazgatóság friss jelentéséből. A beszámoló szerint a 2023-as lombikbébi-kezelések eredményeként az állami szektorban 2024-ben 1580-nal több gyermek született, mint 2018-ban.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 17:37
Magyarországon az asszisztált reprodukciós kezelések száma az állami tulajdonba vétel óta folyamatosan növekszik: az IVF-kezelésekből született gyermekek száma 2024-ben 3089 volt, azaz a 2023. évi kezelések eredményeként az állami szektorban 2024-ben 1580-al több gyermek született, mint 2018-ban – derül ki az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) humánreprodukciós igazgatóság (HRI) friss jelentéséből. A beszámoló szerint évről évre nőtt az IVF-kezelések eredményeképpen született gyermekek relatív számaránya.

IVF
Az IVF-kezeléseknek hála 1580-nal több baba jött világra 2024-ben, mint 2018-ban (Fotó: Pexels)

A 2023-as évben az arányuk – az összes születést nézve – először lépte át a 3 százalékot (2017-ben 1,4 százalék volt), a 2024-es évre ez az arány 3,99 százalékra nőtt, mely jól mutatja a kezelések népesedési folyamatokban betöltött növekvő szerepét.

Az Okfő HRI felidézte, a hazai lombikellátás fejlesztése érdekében létrehozott regiszter 2024. január 1-jétől gyűjti a lombikintézetek által szolgáltatott adatokat, megteremtve a pontos, transzparens és szakmailag megalapozott adatszolgáltatás feltételeit. Az így rendelkezésre álló adatok alapján első alkalommal készült el az asszisztált reprodukciós centrumok eredményességét bemutató összefoglaló jelentés.

 

IVF-kezelés: az eddigi legeredményesebb év volt 2024

Az új adatszolgáltatási rendszer kialakítására és bevezetésére azért volt szükség, mert a 2024 előtt gyűjtött adattartalom nem tükrözte megfelelően a hazai meddőségi ellátás eredményességét, továbbá nem biztosította a korszerű szakmai értékeléshez és a nemzetközi jelentéstételhez elvárt információkat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a nemzetközi összehasonlítások tekintetében a hivatalos európai statisztikai adatok jelentős időbeli késéssel válnak hozzáférhetővé: legutóbb, 2025-ben publikált európai összesítés az ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) adatszolgáltatása alapján a 2020. évi kezelési adatokat tükrözi, így azok sem időbeliségükben, sem módszertanukban nem alkalmasak a hazai 2024. évi adatokkal való közvetlen összevetésre. Az eltérő jogszabályi háttér tovább nehezíti az összehasonlítást, hiszen ahol elérhető a petesejtdonáció vagy a preimplantációs genetikai szűrés, azokban az országokban magasabb az eredményesség – hívták fel a figyelmet a jelentésben.

A beszámolóban  arra is kitértek:

a 2024-es év volt az eddigi legeredményesebb a hazai asszisztált reprodukciós ellátásban a korábbi évek fényében, és minden adat alapján további javulás várható.

A 2024-es jelentésről részletesen ide kattintva olvashat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

