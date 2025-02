Megduplázódott a meddőségi kezelések által született gyerekek száma

Helyes döntés volt az állami szerepvállalás megerősítése a meddőségi kezeléseknél, a fejlesztések is azt célozzák, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál hatékonyabb legyen az ellátás – fogalmazott a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a megújított Dunamenti Reprodukciós Központ Kútvölgyi Intézetének átadóján.

Takács Péter elmondta, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint

minden hatodik pár küzd valamilyen meddőségi problémával, ezért a fejlesztések azt célozzák, hogy mind a nőknél, mind a férfiaknál hatékonyabb legyen az ellátás.

– A meddőség kezelésében 2016 óta vállal fokozottabb feladatot az állam, a magyarországi meddőségi ellátásban ingyenessé tettük a kezeléshez szükséges gyógyszereket, államosítottuk a magánszolgáltatókat, így lombikeljárást már csak állami centrumban lehet végezni, ezzel transzparens adatokhoz jutottunk és a lombikkezelések számát 2,5-szeresére tudtuk emelni.

Így a meddőségi kezelések által született gyerekek száma duplázódott

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy míg 2016-ban 1400-1450 gyerek született évente ilyen eljárásoknak köszönhetően, addig tavaly már háromezer. – A számok magukért beszélnek, az állami szerepvállalás helyes volt. Szintén jónak bizonyultak az erre az ellátási területre bevezetett újfajta szakmai programok, a jogszabályi környezet és a finanszírozási változások. Ezek teremtették meg azt, hogy a meddőséggel küzdő magyar párok a legmodernebb eljárásokhoz jussanak hozzá – mondta.

Szondi Zita, a meddőségi központok irányításáért felelős Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi ellátórendszerért felelős főigazgató-helyettese kiemelte: a kormány célja, hogy minden vágyott gyerek megszülethessen, ezért kiemelt feladat a termékenységi problémával küzdők segítése. A szakember szólt az adatgyűjtés fontosságáról, hiszen ezek az átláthatóságot és az eredményesség mérését teszik lehetővé. Ismertetése szerint 2023-ban az IVF-kezelés (in vitro fertilizáció) eredményeként született gyerekek aránya meghaladta a 3 százalékot. Fontos eredménynek nevezte, hogy

lehetővé vált közfinanszírozásban a daganatos betegek termékenység-megőrzése, és elindultak azok a képzések, amelyek további – a területhez illeszkedő – szakképesítések megszerzését teszik lehetővé, ezáltal járulva hozzá a kezelések szakmai sikerességéhez.

Szondi Zita elmondta azt is, hogy az IVF-centrumok mellett kiemelt szerepet szánnak a meddőségi szakambulanciáknak, ahol az alapvető kivizsgálások elvégezhetők. Azt mondta, Budapesten zajlik a meddőségi ellátások 61 százaléka, ezért is kiemelkedő ennek az intézetnek az infrastrukturális megújítása. További beruházások és fejlesztések is folyamatban vannak, csaknem 2,5 milliárd forint értékben orvostechnikai eszközök, műszerek beszerzését tervezik az országos centrumok fejlesztéséért.

A most átadott egészségügyi központ az Észak-budai Szent János Centrumkórház területén, korábban Budai Meddőségi Centrum néven működő intézet felújítása 1,5 milliárd forint hazai forrásból valósult meg.