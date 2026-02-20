Felidézték továbbá, hogy a Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte február 5-én anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőséget, cereulid toxint mutattak ki.
Újabb csecsemőtápokat hívtak vissza a forgalomból, itt az indoklás
Mikrobiológiai nem megfelelőség, cereulid toxin jelenléte miatt a Danone Magyarország Kft. visszahívta a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonta az 500, az 1000 és az 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszereket – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A Danone ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a termék egy összetevőjében mutattak ki toxint. A visszahívás elővigyázatosságból történt, a vállalat csecsemőtápszerei biztonságosak.
Kiemelték, hogy a Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra elővigyázatossági intézkedésként visszahívja a fogyasztóktól a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeit is.
Közölték azt is, hogy az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb tudományos állásfoglalásához, amelyben meghatározták a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációját. Az EFSA iránymutatása alapján a visszahívott anyatej-kiegészítő tápszerek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.
Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 500, 1000 vagy 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszert, azt vigye vissza a vásárlás helyére: gyógyszertárba vagy üzletbe.
A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.
A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól az érintett tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – ezt már az NKFH közölte.
Erre a Danone pénteken az MTI-vel közölte, hogy a cereulid toxint a termék egy összetevőjében azonosították. Hangsúlyozták, hogy teljes egészében elővigyázatossági lépésről van szó, a Danone csecsemőtápszer-termékei biztonságosak, mind a rutinszerű ellenőrzések, mind pedig az iparági helyzetre tekintettel végzett célzott kiegészítő vizsgálatok megerősítették ezt.
