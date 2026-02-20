Újabb csecsemőtápokat hívtak vissza a forgalomból, itt az indoklás

Kiemelték, hogy a Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra elővigyázatossági intézkedésként visszahívja a fogyasztóktól a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeit is.

Közölték azt is, hogy az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb tudományos állásfoglalásához, amelyben meghatározták a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációját. Az EFSA iránymutatása alapján a visszahívott anyatej-kiegészítő tápszerek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 500, 1000 vagy 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszert, azt vigye vissza a vásárlás helyére: gyógyszertárba vagy üzletbe.