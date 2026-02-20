anyatejdanonemilumil 3 juniortermék

Újabb csecsemőtápokat hívtak vissza a forgalomból, itt az indoklás

Mikrobiológiai nem megfelelőség, cereulid toxin jelenléte miatt a Danone Magyarország Kft. visszahívta a fogyasztóktól és a forgalomból is kivonta az 500, az 1000 és az 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszereket – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A Danone ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a termék egy összetevőjében mutattak ki toxint. A visszahívás elővigyázatosságból történt, a vállalat csecsemőtápszerei biztonságosak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 13:03
gyerek, csecsemő, nyuszi
illusztráció Forrás: pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Felidézték továbbá, hogy a Danone Magyarország Kft. elővigyázatossági intézkedésként, önkéntesen kezdeményezte február 5-én anyatej-helyettesítő tápszerek fogyasztói visszahívását, mivel a termékek egyik összetevőjében mikrobiológiai nem megfelelőséget, cereulid toxint mutattak ki.

Kiemelték, hogy a Danone Magyarország Kft. hatósági felhívásra elővigyázatossági intézkedésként visszahívja a fogyasztóktól a Milumil 3 Junior termék bizonyos tételeit is.

Közölték azt is, hogy az intézkedés igazodott az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) legújabb tudományos állásfoglalásához, amelyben meghatározták a cereulid maximálisan elfogadható koncentrációját. Az EFSA iránymutatása alapján a visszahívott anyatej-kiegészítő tápszerek potenciálisan túlléphetik az EFSA által javasolt határértéket.

Mindezek miatt a hatóság kéri, hogy amennyiben valaki vásárolt 500, 1000 vagy 1500 grammos kiszerelésű Milumil 3 Junior anyatej-kiegészítő tápszert, azt vigye vissza a vásárlás helyére: gyógyszertárba vagy üzletbe. 

A termék bontott vagy bontatlan állapotban, blokk nélkül is visszaváltható, a vételárat a helyszínen visszatérítik.

 

A Danone Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve kivonta a forgalomból és visszahívta a fogyasztóktól az érintett tételeket. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi – ezt már az NKFH közölte.

Erre a Danone pénteken az MTI-vel közölte, hogy a cereulid toxint a termék egy összetevőjében azonosították. Hangsúlyozták, hogy teljes egészében elővigyázatossági lépésről van szó, a Danone csecsemőtápszer-termékei biztonságosak, mind a rutinszerű ellenőrzések, mind pedig az iparági helyzetre tekintettel végzett célzott kiegészítő vizsgálatok megerősítették ezt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu