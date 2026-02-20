Rendkívüli

Ricky Martin júliusban felpörgeti a Budapest Arénát

Július 6-án a nyár egyik legforróbb koncertjére készülhetünk, hiszen Ricky Martin elhozza a Budapest Arénába vérpezsdítő slágereit.

2026. 02. 20. 11:23
Fotó: Leandro Comisarenco
Ricky Martin a latin pop ikonikus alakja, akit olyan slágerekkel véstünk be az emlékezetünkbe, mint a Livin’ la Vida Loca, a Maria, a She Bangs vagy a Nobody Wants to Be Lonely

Ricky Martin július 6-án a Budapest Arénában lé fel  (Fotó: Live Nation)

Ricky Martin két év után újra Budapesten 

Ricky Martin már kilencévesen reklámfilmekben szerepelt, majd tizenkét évesen a Menudo nevű fiúbanda tagjaként popénekesi karrierbe kezdett. Első szólólemezét 1991-ben készítette el, azóta 95 milliónál is több lemezt adott el, több tucat platinalemez, két Grammy- és öt Latin Grammy-díj tulajdonosa. Egyszerre mestere a csípőrázós, táncparkettre csábító slágereknek és a szenvedélyes, romantikus balladáknak. Magyarországon legutóbb 2024-ben lépett fel a Hősök terén.

A világhírű szupersztár pár hete a Super Bowl LX félidei show-jában tűnt fel Bad Bunny és Lady Gaga társaságában, ahol a Lo Que Le Pasó a Hawaii című dal akusztikus változatát adta elő. A 13 perces show a Puerto Ricó-i kultúrát ünnepelte. Hasonló forró, latin hangulatú bulira készülhetünk ezen a nyáron Ricky Martin koncertjén is július 6-án, a Budapest Arénában.

A koncertre elsőként Ricky Martin hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet február 23-án, 10 órától, míg a regisztrált Live Nation tagok 24-én 11 órától csatlakozhatnak az elővásárlási lehetőséghez. A teljes körű jegyértékesítés február 25-én, 11 órakor indul a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

 

 

