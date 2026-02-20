nyilvánosságDömötör CsabaFideszBrüsszelEurópai Bizottságszervezet

Itt a vége: elég a brüsszeli titkolózásból

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja teljes átláthatóságot biztosító indítványokat nyújtott be az Európai Parlamentben.

Magyar Nemzet
Forrás: Dömötör Csaba sajtóközleménye2026. 02. 20. 12:59
Dömötör Csaba a Fidesz-KDNP EP-képviselője Forrás: Facebook/Dömötör Csaba
Arra szólítjuk fel az Európai Bizottságot, hogy hozzon létre egy egységes, mindenki számára hozzáférhető központi adatbázist az általa támogatott szervezetekről – írja Dömötör Csaba sajtóközleménye.

nyilvánosság
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: Facebook/Dömötör Csaba)

Mint fogalmaz: „Azt is javasoljuk, hogy a szerződések tartalma a mostani gyakorlattal ellentétben megismerhető legyen. Azt is elengedhetetlennek tartjuk, hogy a támogatói döntésekbe bevont külső szakértői csoportok listája is nyilvános legyen, a konkrét döntésekhez kapcsolódóan is. A bizottság ugyanis a legtöbbször azzal hárítja el a felelősséget, hogy a döntéseket külső szakértők hozták. A tapasztalatok alapján a támogatott szervezetek jelentős része politikai tevékenységet végez, demokratikus felhatalmazás nélkül. A bizottság a legtöbb esetben nem hozza nyilvánosságra a szerződéseket, arra hivatkozva, hogy az sértené a civilnek mondott szervezetek üzleti érdekeit és jó hírnevét. Ez teljesen abszurd érvelés és elfogadhatatlan gyakorlat. Különösen annak figyelembevételével, hogy a tagállamoktól viszont megköveteli, hogy rövid határidővel tegyék közzé a különböző területeken megkötött szerződéseket (Magyarország esetében ez a határidő 14 nap).”

 A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának módosító indítványait az Európai Számvevőszék tavalyi jelentése is megalapozottá teszi. Az uniós ellenőrző szerv megállapította, hogy súlyos hiányosságok vannak az aktivistaszerződések átláthatósága terén. A nagyságrendeket jól érzékelteti, hogy a bizottság 37 ezer szerződést kötött nem kormányzati szervezetekkel a 2019 és 2023 közötti időszakban.

„Módosító indítványokat nyújtottunk be annak érdekében is, hogy az Európai Bizottság építse le az úgynevezett tényellenőri csoportok finanszírozását. Ezek valójában egyre kiterjedtebb cenzúrát valósítanak meg. Ezt a javaslatot különösen aktuálissá teszi, hogy egy amerikai kongresszusi jelentés arról számolt be, hogy a bizottság mintegy 100 alkalommal egyeztetett a nagy tech cégekkel (így a Facebookkal) a közösségi médiatartalmak moderálásáról, azaz cenzúrázásáról. Amerikában leépítették a tényellenőri rendszert, de a bizottság kiterjesztené a cenzúrázási gyakorlatot. Ez minden olyan demokratikus alapelvvel ellentétes, amelyekre ők maguk is hivatkozni szoktak.”

A módosító indítványokat az úgynevezett Demokrácia Pajzs programról szóló jelentéshez nyújtottuk be. Elhúzódó és éles vitára számítunk – zárul a közlemény.

Borítókép: Dömötör Csaba a Fidesz–KDNP EP-képviselője (Forrás: Facebook/Dömötör Csaba)

