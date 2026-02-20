A baloldali médiába ömlik Brüsszel pénze

Krekó bevallja: a külföldi pénz nyomásgyakorlásra szolgál

A Polyák korábbi kitüntetett, pénzosztó szerepébe előléptetett Krekó Péter Dull Szabolcs podcastműsorában az amerikai pénzek elmaradása felett búsongva azonban elszólta magát. Mondván, a külföldről fizetett újságírói projektek bizony a nagyhatalmak „puha hatalmi” eszköztárának részei, és végeredményben mindig az adott nagyhatalom céljait segítik.

A jelenlegi amerikai vezetés az olyannyira nem hisz nagyon másban, mint a nyílt katonai-gazdasági erőben, hogy az Egyesült Államok leépíti a teljes soft power, puha hatalmi arzenálját. És azt látjuk, hogy korábban az amerikai állam által finanszírozott mondjuk oknyomozó újságírói projektek, vagy éppen, nem tudom, médiafelületek satöbbi, ezektől vonják meg a támogatást – bedöntve ezeket. Én ezt egy nagyon elhibázott döntésnek tartom egyébként az Amerikai Egyesült Államok érdekei szempontjából. Mert igenis az a puha hatalmi eszköztár, amit kiépített Amerika a II. világháború után, az nagyon sokban segítette a céljai elérését.

Főleg, ha ehhez hozzávesszük pénzosztó elődje, Polyák Gábor szavait is, aki egyenesen ezeknek a külföldről finanszírozott újságíróknak tulajdonította Magyar Péter politikai sikerességét is:

De egyébként az, hogy az újságírók végzik a dolgukat, hát azt a leginkább az bizonyítja, hogy Magyar Péter egy potens politikai kihívó lehet ma ebben az országban.

A két pénzosztó ember nyilatkozatainak darabkáit egymás mellé illesztve összeáll tehát a nagy kép:

Brüsszel a saját célja elérése érdekében finanszírozza a magyarországi baloldal egyes szereplőit, ez a cél pedig nem más, mint Magyar Péter sikerre juttatása.

Guruló eurómilliók

Magyar Péter ügyének sikerre juttatására ráadásul Brüsszel nem sajnálja a pénzt. A jelenleg futó uniós projekteket összeadva ugyanis megközelítőleg kijön az a négymillió dollár, ami Márki-Zay Péter kampányába gurult 2022-ben.

A már említett szereplők közül a Political Capital négy brüsszeli projekten keresztül kap több mint 600 ezer eurót. Ezek között szerepel például a szélsőjobboldali gendernarratívák elleni fellépés, aminek önmagában már a célkitűzése is komoly fejtörést okoz. És akkor még fel sem tettük azt a kérdést, amit magyar viszonyok közt a 444.hu sem mulasztana el: az ezer sebből vérző Európai Unióban tényleg ilyenekre kell költeni az európai polgárok pénzét?

Polyák Gábor médiaműhelye két projektből 243 ezer eurót kap. De jut Brüsszelből pénz többek között az olyan jól bejáratott szervezeteknek is, mint a TASZ, az Amnesty International, a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, a Helsinki Bizottságnál pedig négy projekten keresztül 177 ezer euró landolt. És a sort még hosszan lehetne folytatni. Ezeket a projekteket egyvalami azonban mégis összeköti: mégpedig az, hogy témamegjelölésükben olyan területeket érintenek, mint a migráció, az LMBTQ és egyéb kisebbségvédelmi ügyek.

Mindez egybecseng azzal, amiről Orbán Viktor is beszélt, és amit az egyik nemrégiben napvilágot látott kongresszusi jelentés is alátámasztott.

Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottságának februári, 159 oldalas jelentése szerint az Európai Bizottság és egyes tagállami szereplők olyan digitális cenzúra- és beavatkozási mechanizmusokat építettek ki, amelyek közvetlen hatással lehetnek az európai választásokra, és a globális szólásszabadságot is érinthetik. A dokumentum példaként a 2024-es román elnökválasztás első fordulójának megsemmisítését hozta fel. A jelentés szerint Brüsszel az elmúlt évtizedben tudatosan épített ki egy „gyorsreagálási” rendszert, amelyben „megbízható jelentők” kezdeményezhetik tartalmak korlátozását a közösségi platformokon. A román választás idején ez a modell már működésbe lépett, és politikai tartalmak széles körű eltávolítását is szorgalmazták.

Az amerikai bizottság szerint az EU nyomásgyakorlása oda vezetett, hogy a globális platformok moderációs szabályai világszerte az uniós elvárásokhoz igazodtak, ami az amerikai online szólásszabadságra is hatással lehet.

A jelentés azt is állítja, hogy a „gyűlöletbeszéd” és „dezinformáció” elleni fellépés gyakran politikailag kényelmetlen, de jogszerű véleményeket is korlátozott, például a Covid, migráció vagy genderkérdések kapcsán. Több EP-képviselő és tagállami politikus aggályosnak tartja az Európai Bizottság megerősödött szerepét, mert a rendszer elvileg lehetőséget adhat arra, hogy a bizottság befolyásolja a közelgő tagállami választásokat, köztük a szlovén és a magyar választást is.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)