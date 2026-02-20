Orbán BalázsUkrajnaTisza Pártorosz energia

Orbán Balázs: A Tisza Párt Ukrajna mellé állt az energiaügyben

A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán közzétett videójában bírálta az ukrán vezetést és a magyar ellenzéket. Orbán Balázs szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása tudatos politikai döntés, amellyel Ukrajna nyomást akar gyakorolni Magyarországra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 7:40
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)
Orbán Balázs a Facebook-oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolni próbálja Magyarországot. Állítása szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása nem technikai, hanem tudatos politikai döntés eredménye.

Orbán Balázs (Fotó: Facebook)
Orbán Balázs (Fotó: Facebook)

A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: az ukrán vezetés azt szeretné elérni, hogy Magyarország engedje be Ukrajnát az Európai Unióba, támogassa a háborújukat, valamint váljon le az olcsó orosz energiáról. Orbán Balázs szerint ezek a célok ellentétesek a magyar emberek érdekeivel.

Az is kiderült, hogy Brüsszel és a magyar ellenzék az ukránokkal összejátszik. Münchenben ugyanis megállapodtak arról, hogy ezt a nyomásgyakorlást az ukránok megtehetik. És erről tájékoztatták a Tisza Párt helyben lévő képviselőit, akik vállalták, hogy Ukrajnát támogatják és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. 

– hangsúlyozta.

Az egész történet felháborító. A magyarok helyett Brüsszel és Ukrajna oldalára állni, ez olyan dolog, ami nem fér bele. 

– tette hozzá.

Mi magyarok nem akarunk többet fizetni a benzinért. Nem akarunk többet fizetni az energiáért és nem akarjuk a rezsicsökkentés eltörlését. Ezért a Fidesz a biztos választás. 

– mondta Orbán Balázs.

Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)

