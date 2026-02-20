Orbán Balázs: A Tisza Párt Ukrajna mellé állt az energiaügyben

Az is kiderült, hogy Brüsszel és a magyar ellenzék az ukránokkal összejátszik. Münchenben ugyanis megállapodtak arról, hogy ezt a nyomásgyakorlást az ukránok megtehetik. És erről tájékoztatták a Tisza Párt helyben lévő képviselőit, akik vállalták, hogy Ukrajnát támogatják és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról.