Orbán Balázs a Facebook-oldalán megosztott videóban arról beszélt, hogy Ukrajna zsarolni próbálja Magyarországot. Állítása szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása nem technikai, hanem tudatos politikai döntés eredménye.
Orbán Balázs: A Tisza Párt Ukrajna mellé állt az energiaügyben
A miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán közzétett videójában bírálta az ukrán vezetést és a magyar ellenzéket. Orbán Balázs szerint a Barátság kőolajvezeték leállítása tudatos politikai döntés, amellyel Ukrajna nyomást akar gyakorolni Magyarországra.
A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott: az ukrán vezetés azt szeretné elérni, hogy Magyarország engedje be Ukrajnát az Európai Unióba, támogassa a háborújukat, valamint váljon le az olcsó orosz energiáról. Orbán Balázs szerint ezek a célok ellentétesek a magyar emberek érdekeivel.
Az is kiderült, hogy Brüsszel és a magyar ellenzék az ukránokkal összejátszik. Münchenben ugyanis megállapodtak arról, hogy ezt a nyomásgyakorlást az ukránok megtehetik. És erről tájékoztatták a Tisza Párt helyben lévő képviselőit, akik vállalták, hogy Ukrajnát támogatják és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
– hangsúlyozta.
További Külföld híreink
Az egész történet felháborító. A magyarok helyett Brüsszel és Ukrajna oldalára állni, ez olyan dolog, ami nem fér bele.
– tette hozzá.
Mi magyarok nem akarunk többet fizetni a benzinért. Nem akarunk többet fizetni az energiáért és nem akarjuk a rezsicsökkentés eltörlését. Ezért a Fidesz a biztos választás.
– mondta Orbán Balázs.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI)
Rejtélyes támadások érték az ukrán korrupcióellenes szerveket
Újabb támadási hullám indult.
Dráma a levegőben: amerikai vadászgépeket riasztottak az orosz bombázók miatt Alaszkánál
Az Északi-sarkvidék a 21. századi geopolitikai versengés egyik kulcsterületévé vált.
A németeknél betelt a pohár: elkobozhatják az ukránok autóit
Erős jelzést adtak a németek: az ukránoknak ideje betartani a szabályokat.
Döntött az európai ország: nincs többé kivételezés az ukránokkal
Ugyanazok a jogi keretek vonatkoznak az Ukrajnából érkezőkre, mint minden más külföldi állampolgárra.
