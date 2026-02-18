Dömötör Csaba felfedte, mennyibe is kerülhet nekünk Ukrajna

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője közösségimédia-felületén osztott meg egy rövid tájékoztató videót, amelyben felfedi, milyen költségekkel szembesülhetnek az Európai Unió tagállamai, köztük Magyarország is, ha Brüsszel továbbra is folytatja a háború finanszírozást és a blokk bővítését is végrehajtja.
Dömötör Csaba számításai szerint súlyos terheket róhat Európára és így Magyarországra is, ha Brüsszel folytatja a jelenlegi háborús politikai irányvonalát, és minden támogatást megad Ukrajna számára az uniós csatlakozást is beleértve.
