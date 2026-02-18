Dömötör Csabaháborúköltség

Dömötör Csaba felfedte, mennyibe is kerülhet nekünk Ukrajna

A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője rövid tájékoztatást adott az emberek tisztánlátása érdekében arról, hogy mibe is kerül Ukrajna finanszírozása. Dömötör Csaba figyelmezetett, hogy az eddigi horrorösszegek ellenére Ukrajna ezerötszáz milliárd dolláros támogatásra tart még igényt, amire nincs keret az uniós költségvetésben.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 15:28
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője közösségimédia-felületén osztott meg egy rövid tájékoztató videót, amelyben felfedi, milyen költségekkel szembesülhetnek az Európai Unió tagállamai, köztük Magyarország is, ha Brüsszel továbbra is folytatja a háború finanszírozást és a blokk bővítését is végrehajtja.

Dömötör Csaba felfedte mennyibe is kerülhet nekünk Ukrajna
Dömötör Csaba felfedte, mennyibe is kerülhet nekünk Ukrajna Fotó: AFP

Dömötör Csaba számításai szerint súlyos terheket róhat Európára és így Magyarországra is, ha Brüsszel folytatja a jelenlegi háborús politikai irányvonalát, és minden támogatást megad Ukrajna számára az uniós csatlakozást is beleértve.

Az Európai Tanács oldalán van egy hivatalos számláló arról, hogy az uniós országok eddig mennyi pénzt toltak a háború finanszírozásba. Ez most már közelíti a 200 milliárdot, egész pontosan 193 milliárd euró

–kezdte a költségek összesítését a politikus.

Ez forintban olyan 73 ezer milliárd. Innen indulunk

–folytatta.

A legfontosabb körülmény az az, hogy az uniós költségvetésben nincs több pénz erre, nincs több pénz Ukrajna finanszírozására, többféle módon sajtolják ezt ki a tagországokból. Először is hitelfelvétellel, aztán az uniós költségvetés átalakításával és azzal, hogy megszorításokat követelnek a tagállamoktól

– húzta alá Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba szerint ez még mindig nem minden

Az ukrán kormány ugyanis összeírta saját maga, hogy szerinte mennyi pénzt kellene összesen küldeni. Dollárban állították ki a számlát és 1500 milliárdra jött ki. Ebből 700 milliárd katonai támogatás, 800 milliárd pedig gazdasági támogatás

– mutatott rá a képviselő.

A magyar kormány ezeknek a terveknek az útjában áll. Akik ezeket a terveket erőltetik, már nem is nagyon titkolják, hogy egy bólogató kormányt szeretnének, amelyik úgy hajlong, mint egyszeri tiszások Donald Tusk előtt

– jelentette ki a politikus. A tét nem kevesebb, mint 1500 milliárd dollár. De a mi szempontunkból leginkább az a tét, hogy a magyarok pénztárcájába kerül-e a pénz, vagy Ukrajnába – figyelmeztetett. A magyarok pénzének Magyarországon a helye. Erről döntünk április 12-én – zárta gondolatait.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

