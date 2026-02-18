Orbán Viktor: A kormány döntött

„A kormány döntött: a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelszállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Mint ismert, Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott hozzá, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – jelentette ki Szijjártó Péter.

„A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újrainduljon” – mondta a miniszter.

Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg

– közölte Szijjártó Péter.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)