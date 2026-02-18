Orbán Viktor: A kormány döntött

„A kormány döntött: a Magyarországról Ukrajnába irányuló dízelszállítást azonnali hatállyal leállítjuk, mindaddig, ameddig újra nem indul a Barátság kőolajvezeték” – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Mint ismert, Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, pedig minden feltétel adott hozzá, Kijev politikai döntést hozott. Ez Zelenszkij döntése – jelentette ki Szijjártó Péter.
„A Barátság kőolajvezetéken a kőolajszállítás Magyarország irányába január 27-én leállt. Az azóta megtett ukrán ígéretek és hitegetések dacára Ukrajna nem indította újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken. Megállapítottuk, hogy a rendelkezésre álló egybehangzó és helyszínről származó információink alapján minden műszaki, minden fizikai és minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy a Barátság kőolajvezetéken az olajszállítás Magyarország irányába újrainduljon” – mondta a miniszter.
Az, hogy Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállítást Magyarország irányába, az egy politikai döntés, egy olyan politikai döntés, amelyet maga az ukrán elnök hozott meg
– közölte Szijjártó Péter.
Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!