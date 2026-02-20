András hercegEgyesült Királyságbotrány

András volt herceg letartóztatása próbára teszi a királyi családot

András volt herceg letartóztatása súlyos kihívás elé állítja a királyi udvart és a monarchiát. A király támogatói szerint III. Károly gyorsan és határozottan lépett fel, megfosztva testvérét címeitől és együttműködést ígérve a hatóságokkal. Mások úgy vélik, az uralkodó túl későn reagált a felmerülő vádakra.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 12:23
András volt york-i herceg
Fotó: DANIEL LEAL Forrás: AFP
András volt herceg letartóztatása súlyos kihívás elé állította a brit királyi udvart és a monarchia intézményét. A király testvérét a sandringhami birtokon található otthonából vitték el, lefotózták és ujjlenyomatot vettek tőle.  – számolt be cikkében a BBC.

András volt herceg letartóztatása próbára teszi a királyi családot Fotó: AFP

III. Károly támogatói szerint az uralkodó gyorsan és határozottan reagált azzal, hogy megfosztotta testvérét címeitől és otthonától, valamint teljes körű együttműködést ígért a hatóságoknak.

A letartóztatás után kiadott közleményében „mély aggodalmának” adott hangot, András volt herceg a közszolgálatban elkövetett visszaélés gyanúja kapcsán, hangsúlyozva, hogy a hatóságok „teljes és feltétlen támogatásunkra és együttműködésünkre számíthatnak”. A nyilatkozat nem tett említést a király és testvére közötti családi kapcsolatról, amit a monarchia szempontjainak előtérbe helyezésének magyarázataként lehet értelmezni.

Jonathan Dimbleby, a király életrajzírója szerint külön kell választani a család fogalmát a monarchia intézményétől, még ha a közvélemény hajlamos is összemosni a kettőt.

A Palota évtizedek óta igyekszik elhatárolni a családtagok nyilvános szerepét magánéletüktől. Ám sokak szemében a Palota, a királyi család és a monarchia triumvirátusa egységet alkot. András továbbra is szerepel a trónöröklési rendben.
A király bírálói továbbra is a késői reagálást sérelmezik.  Még nem tudható milyen súlyos következményekkel számolhat a királyi család az ügy árnyékában.

Borítókép: András volt herceg (Fotó:AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
