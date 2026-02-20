András volt herceg letartóztatása próbára teszi a királyi családot

III. Károly támogatói szerint az uralkodó gyorsan és határozottan reagált azzal, hogy megfosztotta testvérét címeitől és otthonától, valamint teljes körű együttműködést ígért a hatóságoknak.

A letartóztatás után kiadott közleményében „mély aggodalmának” adott hangot, András volt herceg a közszolgálatban elkövetett visszaélés gyanúja kapcsán, hangsúlyozva, hogy a hatóságok „teljes és feltétlen támogatásunkra és együttműködésünkre számíthatnak”. A nyilatkozat nem tett említést a király és testvére közötti családi kapcsolatról, amit a monarchia szempontjainak előtérbe helyezésének magyarázataként lehet értelmezni.

Jonathan Dimbleby, a király életrajzírója szerint külön kell választani a család fogalmát a monarchia intézményétől, még ha a közvélemény hajlamos is összemosni a kettőt.

A Palota évtizedek óta igyekszik elhatárolni a családtagok nyilvános szerepét magánéletüktől. Ám sokak szemében a Palota, a királyi család és a monarchia triumvirátusa egységet alkot. András továbbra is szerepel a trónöröklési rendben.

A király bírálói továbbra is a késői reagálást sérelmezik. Még nem tudható milyen súlyos következményekkel számolhat a királyi család az ügy árnyékában.

Borítókép: András volt herceg (Fotó:AFP)