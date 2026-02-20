Rekordpénz érkezik a családokhoz: európai élmezőnyben a magyar háztartások hitelállomány-növekedése

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb jelentése szerint a magyar hitelpiac elképesztő hajrát produkált 2025 utolsó negyedévében. A háztartási hitelállomány éves szinten 14,7 százalékkal bővült, ami európai viszonylatban is kiemelkedő teljesítmény: ezzel hazánk Bulgária és Litvánia mögött a harmadik helyet szerezte meg az uniós rangsorban. A növekedés motorja egyértelműen az állami támogatással megtámogatott lakáshitelezés volt.
Lakáshitelek az élen
Az új lakossági hitelszerződések értéke történelmi csúcsra, 1304 milliárd forintra ugrott, ami 81 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest. Ezen belül a lakáscélú hitelek kibocsátása jelentős, 130 százalékos növekedést mutatott, elérve a 799 milliárd forintot. A növekedés oka elsősorba az Otthon start program, amelynek keretében 16,4 ezer szerződést kötöttek 575 milliárd forint értékben.
A program alapjaiban rendezte át a piacot: a kamattámogatott hitelek aránya a korábbi 27 százalékról 81 százalékra ugrott. A kedvező, legfeljebb 3 százalékos kamatnak köszönhetően az átlagos ügyfélkamat decemberre 3,6 százalékra csökkent, ami hatalmas könnyebbséget jelent a családoknak a piaci, átlagosan 6,4 százalékos kamatokhoz képest.
A vállalati szektor is ébredezik
Nemcsak a lakosság, hanem a cégek is bátrabban fordultak a bankokhoz. A vállalati hitelállomány 7,5 százalékkal nőtt, ami ugyan elmarad a lakossági száguldástól, de még így is bőven meghaladja a 2,8 százalékos uniós átlagot. Különösen biztató, hogy hosszú idő után először, a bankok harmada tapasztalta a vállalati hitelkereslet élénkülését, főleg a forinthitelek és a rövid lejáratú konstrukciók iránt. A kkv-szektorban a Széchenyi kártya-program kamatcsökkentése hozott új lendületet.
Mi várható idén?
A bankok várakozásai vegyesek. Az MNB felmérése szerint a pénzintézetek nettó 21 százaléka már a lakáshitel-kereslet mérséklődésére számít 2026 első felében, miután lecseng az Otthon start kezdeti rohama. Ugyanakkor a fogyasztási hitelek és a vállalati kölcsönök terén további bővülést várnak. A személyi kölcsönök piaca már most is pörög: a fokozódó versenynek köszönhetően a kamatok 14,5 százalék közelébe csökkentek, a kibocsátás pedig 31 százalékkal nőtt.
