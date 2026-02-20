queyrell tchicamboudPSGZTE FC

BL-győztes neveltetés: Mbappé öccsével is együtt játszhatott a ZTE új igazolása

Pénteken új igazolást jelentett be a labdarúgó NB I-ben szereplő ZTE FC. A zalaegerszegi klub szerződtette a PSG-nél nevelkedett Queyrell Tchicamboudot, aki több klasszis játékossal is együtt szerepelhetett a Bajnokok Ligája-címvédő utánpótlásában, mint például Xavi Simons vagy Désiré Doué.

Magyar Nemzet
2026. 02. 20. 12:47
A ZTE francia utánpótlás-válogatott játékossal erősített
A ZTE francia utánpótlás-válogatott játékossal erősített Forrás: ZTE FC
A francia és kongói állampolgársággal rendelkező futballista – teljes nevén Tryphose Aimé Queyrell Tchicamboud – 2021-ben került fel a PSG akadémiájáról a klub U17-es korosztályába, ezzel egy időben pedig Franciaország U17-es válogatott keretébe is beválogatták. Utóbbi színeiben éppen a Magyarország ellen 3-0-ra megnyert meccsen szerezte meg első gólját – érdekesség, hogy azon a találkozón Tchicamboud új csapattársa, Papp Csongor is kezdőként kapott lehetőséget.

Queyrell Tchicamboud a PSG-nél nevelkedett
Queyrell Tchicamboud a PSG-nél nevelkedett Fotó: ZTE FC

Sztárokkal együtt a PSG-nél és a válogatottnál

A PSG és a francia válogatott korosztályos együtteseiben olyan nevekkel játszhatott együtt, mint Désiré Doué, Warren Zaire-Emery, Xavi Simons vagy éppen az az Ethan Mbappé, aki a Real Madridban futballozó Kylian Mbappé öccse.

A húszesztendős, balszélsőként és támadó középpályásként is bevethető játékos útja a PSG U19-es korosztályából Koppenhágába vezetett, majd onnan egy évvel később Ausztriába igazolt. A LASK színeiben bemutatkozott az osztrák Bundesligában, az előző idényt azonban már a harmadosztályban, a LASK amatőrcsapatánál töltötte, ahol 15 mérkőzésen 11 gólt és hét gólpasszt jegyzett.

A ZTE két és fél évre szóló szerződést kötött új szerzeményével, ez a megállapodás további egy évvel meghosszabbítható. A klub közleménye alapján több játékost is szerződtettek az átigazolási időszak hajrájában, így várható még bejelentés a zalaegerszegiek részéről.

 

