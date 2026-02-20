Vinícius rasszista botránya után itt az újabb: eltilthatják a Real Madrid sztárját?

Hiába Vinícius Júnior pazar gólja, az elmúlt napok leginkább a brazil drámájáról szóltak a Benfica és a Real Madrid Bajnokok Ligája-párharcának első mérkőzése kapcsán: Vinícius elmondása szerint a Benficában futballozó Gianluca Prestianni majomnak nevezte őt. Francois Letexier játékvezető Vinícius panasza után aktiválta az UEFA antirasszizmus-protokollját, és emiatt a mérkőzést mintegy tíz percre le kellett állítani. Az európai szövetség a történtekre reagálva etikai és fegyelmi vizsgálót nevezett ki, aki a meccsel kapcsolatos esetleges diszkriminatív magatartás gyanúját vizsgálja — ezzel hivatalosan is vizsgálat indult a történtek tisztázására. Amennyiben valóban bebizonyosodik, hogy Prestianni rasszista megjegyzést tett, az UEFA akár tízmérkőzéses eltiltást is kiszabhat rá a saját fegyelmi szabályzata szerint.
A Benfica hivatalos panaszt tett
Hogy ne ez legyen az egyetlen botrány, arról a Benfica tett, a portugál egyesület ugyanis hivatalos panaszt nyújtott be az UEFA-nak. A lisszaboniak a 83. perc eseményét sérelmezik, amikor Federico Valverde egy párharc során megütötte Samuel Dahl-t: az uruguayi a vállánál akarta lefogni az ellenfél játékosát, ám a keze pont úgy csúszott meg, hogy végül arcon találta a svédet. Frencois Letexier ezt nem vette észre, és a VAR sem hívta ki a játékvezetőt, így Valverdét nem büntették meg.
Spanyol források szerint az UEFA ezt az ügyet is kivizsgálja a Benfica panaszát követően, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy a Real Madrid futballistája erőszakos cselekedetet hajtott végre, úgy utólagos eltiltást kaphat. Hozzáteszik azonban, hogy ennek bekövetkezése nem valószínű, ugyanis az UEFA-nak hiteltelenítenie kellene a játékvezető és a VAR döntését, márpedig ez a múltban nem történt meg gyakran.
A Real Madrid február 25-én, szerdán fogadja a Benficát a rájátszás visszavágóján – a történtek után rendkívül feszült összecsapás várható.
