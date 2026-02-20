NKFHevőpálcikatermékvisszahívás

Termékvisszahívás: gyermek-evőpálcikában találtak nem engedélyezett összetevőt

A termékben határértéket meghaladó formaldehid- és melamin-kioldódást mértek.

2026. 02. 20. 12:25
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során kínai gyártású gyermek-evőpálcikákból határértéket meghaladó formaldehid- és melamin-kioldódást mértek. A termékek Magyarországon is forgalomba kerültek.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett). A vállalkozások az NKFH-val együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

 Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Evőpálcika (többféle)

• Cikkszámok: 6094071, 6094072, 6094073, 6094074, 6094075, 6094076, 6094077, 6094078

• Cikkszám: 2308500604789

• Származási ország: Kína

• Holland importőr: Emro Aziatica B.V. (Hollandia)

 Az NKFH azt kéri, hogy amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt valaki és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja. 

