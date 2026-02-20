Elvenné a nők korkedvezményes nyugdíját a tiszás szakértő + videó

– Na most ez a Nők 40, ez is egy furcsa dolog, hogy a legtöbb ember, még ellenzékiek sem értik, hogy mi ezzel a baj. Több baj van ezzel: hogy pazarló és méltánytalan – fogalmazott Simonovits András egy online konferencián. Magyar Péter nyugdíjszakértőjének eszmefuttatását az Ellenpont ismertette, egyúttal megjegyezte: nem ez az első alkalom, hogy a közgazdász nyíltan beszél a megszorításokról és Magyar Péterék nyugdíjakkal kapcsolatos terveiről, valamint arról, miért kellene eltörölni a nők korkedvezményes nyugdíját.

Simonovits András bármi áron eltörölné a nők korkedvezményes nyugdíját (Forrás: ATV)

Simonovits András a megszorítások mellett kampányol továbbra is

A tiszás közgazdász korábban több alkalommal is kifejtette, hogy többek között hiba volt megmerevíteni a nyugdíjkorhatárt és a Nők40-et bevezetni. Utóbbi intézkedésről pedig úgy látja, minél előbb fel kellene számolni, és elmebetegségnek nevezte.

– Őszintén nem is értem, hogy valaki 60 évesen, nő, elmegy 40 éves jogviszonnyal, másnap ott marad, büntetés nélkül kapja a teljes nyugdíját, nincs levonás, és emellett járulékmentesen dolgozhat az előző munkahelyén. Ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal, átmenet nélkül meg kéne szüntetni. Nem visszamenőlegesen, de nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek eszébe – mondta néhány hónappal ezelőtt.

A közgazdász persze a 13. havi nyugdíjat sem kímélné, szerinte egységesíteni kellene,

az induló nyugdíjakat pedig csökkentené.

Mint fogalmazott, a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene őket, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Álláspontja szerint azért sem kellenek magas nyugdíjak, mert akinek magas a nyugdíja, az túl sokáig él.

– A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne, és jobban kéne csökkenteni a magas induló nyugdíjakat, mint az alacsonyabbakat, tehát úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek – fejtette ki a közgazdász, majd elárulta: degressziót alkalmazna.

Az Ellenpont cikke rámutat, a fentiek persze tökéletesen illeszkednek a Tisza Párt nyugdíjasok megszorítására vonatkozó kiszivárgott terveibe, melyek szerint egy átlagos nyugdíjast évente 423 ezer forinttal (havi 35 ezerrel),

egy nyugdíj mellett dolgozót pedig évi 2,2 millió forinttal sarcolná meg évente a Tisza-csomag.

Vagyis havonta majdnem kétszázezer forintot bukhat el az a nyugdíjas, aki dolgozik a nyugdíj mellett.

Mindez az alábbi megszorításokból áll össze:

A tiszás tervek előrevetítenek egy húszszázalékos jövedelemadót, ami az özvegyi nyugdíjat is terhelné.

Elvennék a 13. és 14. havi nyugdíjat.

Csökkentenék az induló nyugdíjakat.

Felmenő rendszerben kivezetnék az állami nyugellátást, helyette biztosítós rendszert vezetnének be már idén augusztustól.

Megszüntetnék a Nők40 programot.

Borítókép: Simonovits András közgazdász (Forrás: YouTube)