Hatalmas segítséget kapnak a vidéki kisvállalkozások

Nagy bejelentést tett a nemzetgazdasági miniszter.

2026. 02. 20. 8:38
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fontos támogatást jelentett be a vidéki kkv-knak Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Kifejezetten vidéki kis- és középvállalkozásoknak szóló, három milliárd forintos szolgáltatóipar-fejlesztési programon dolgozik a kormány – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter péntek reggeli Facebook-bejegyzésében.

Mint ismert, a kormány  2024-ben hirdette meg a Demján Sándor programot azzal a céllal, hogy erősítse a magyar kis- és középvállalkozások versenyképességét. A kezdeményezés elsősorban beruházásokat, technológiai fejlesztéseket és energiahatékonysági projekteket támogat. 

A program több pillérből áll, köztük kedvezményes hitelekből, tőketámogatásból és vissza nem térítendő forrásokból. Kiemelt célja a termelékenység növelése és az exportképesség javítása. A konstrukció külön figyelmet fordít a fenntarthatóságra és a zöld beruházások ösztönzésére. 

Egyes alprogramokban az állam akár a beruházási költségek felét is átvállalhatja. A kezdeményezés jelentős, több száz milliárd forintos kerettel működik, így az egyik legnagyobb kkv-támogatási csomagnak számít. A program emellett a regionális különbségek csökkentését is célozza, különösen a kevésbé fejlett térségekben. A pályázatok iránt már induláskor kiemelkedő volt az érdeklődés a vállalkozások részéről. A kormány várakozásai szerint a program hosszabb távon beruházásokat generál, munkahelyeket teremt és hozzájárul a gazdasági növekedéshez. 

Csütörtökön pedig azt közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő program második ütemében beérkezett pályázatok értékelése alapján ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben. A benyújtott kérelmek tanúsága szerint az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projekt-összköltség elérte a 160 millió forintot. A döntések eredményeként újabb, legalább 40 milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban.


 


 

