Nagy segítség a kisvállalkozásoknak: 40 milliárd forintnyi beruházás megvalósulását támogatja a kormány

Az NGM közleménye kiemeli: a kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, így termelékenységük növelése és méretugrásuk elősegítése érdekében. Ezért 2025 végén 20 milliárd forintos kerettel elindította a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemét, amely a vidéki vállalkozások eszközberuházásait támogatja.

A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz/Fotó: MTI/Kovács Attila

A program második ütemében beérkezett pályázatok szakmai értékelése alapján, ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben. A benyújtott kérelmek alapján az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projekt-összköltség elérte a 160 millió forintot.

A döntések eredményeként újabb, legalább 40 milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban. A kkv-k megerősítése a helyi munkahelyek megőrzése és bővítése mellett hozzájárul a gazdasági teljesítmény területi kiegyensúlyozásához, a beszállítói hálózatok erősítéséhez és a hazai ipari kapacitások fejlesztéséhez is.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „az 1+1 Program második ütemében elnyert támogatások révén újabb jelentős beruházások indulhatnak el a magyar gazdaságban. A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz.”

Már a program első ütemében is több mint 100 milliárd forint támogatást kaptak a vállalkozások

A Demján Sándor Program részeként 2024 végén elindított „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás részesült mintegy 108 milliárd forint támogatásban, amely több mint 200 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé.

A program második ütemben 618 támogatási kérelem érkezett, összesen 46,5 milliárd forint támogatási igénnyel, ami több mint kétszerese a rendelkezésre álló keretnek.