Nagy segítség a kisvállalkozásoknak: 40 milliárd forintnyi beruházás megvalósulását támogatja a kormány

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemében beérkezett pályázatok értékelése alapján, ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben. A benyújtott kérelmek tanúsága szerint az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projekt-összköltség elérte a 160 millió forintot. A döntések eredményeként újabb, legalább 40 milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtöki közleményéből.

2026. 02. 19. 14:16
Jelentős segítséget kapnak a hazai vállalkozások egy új pályázattal. Forrás: MN
Az NGM közleménye kiemeli: a kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások beruházásainak támogatása, így termelékenységük növelése és méretugrásuk elősegítése érdekében. Ezért 2025 végén 20 milliárd forintos kerettel elindította a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemét, amely a vidéki vállalkozások eszközberuházásait támogatja.

A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz/Fotó: MTI/Kovács Attila

A program második ütemében beérkezett pályázatok szakmai értékelése alapján, ezen a héten 257 vállalkozás kap támogatói döntést összesen 20 milliárd forint értékben. A benyújtott kérelmek alapján az átlagos támogatási igény 77 millió forint volt, míg az átlagos projekt-összköltség elérte a 160 millió forintot. 

A döntések eredményeként újabb, legalább 40 milliárd forint összértékű beruházás valósulhat meg a magyar gazdaságban. A kkv-k megerősítése a helyi munkahelyek megőrzése és bővítése mellett hozzájárul a gazdasági teljesítmény területi kiegyensúlyozásához, a beszállítói hálózatok erősítéséhez és a hazai ipari kapacitások fejlesztéséhez is.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: „az 1+1 Program második ütemében elnyert támogatások révén újabb jelentős beruházások indulhatnak el a magyar gazdaságban. A fejlesztések hozzájárulnak a hazai kkv-k technológiai megújulásához, termelékenységük növeléséhez, így a magyar vállalkozások továbbra is stabilan és válságállóan tudnak alkalmazkodni a gazdasági kihívásokhoz.”

Már a program első ütemében is több mint 100 milliárd forint támogatást kaptak a vállalkozások

A Demján Sándor Program részeként 2024 végén elindított „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás részesült mintegy 108 milliárd forint támogatásban, amely több mint 200 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé.

A program második ütemben 618 támogatási kérelem érkezett, összesen 46,5 milliárd forint támogatási igénnyel, ami több mint kétszerese a rendelkezésre álló keretnek. 

A támogatott vállalkozások:

  • csaknem háromnegyede mikro- és kisvállalkozás (176 db),
  • egynegyede középvállalkozás (81 db).

A megoszlás egyértelműen azt tükrözi, hogy a program elsősorban a legkisebb, növekedési potenciállal rendelkező hazai vállalkozások fejlesztéseit ösztönzi, elősegítve méretugrásukat és hatékonyságuk javítását.

Ágazati bontásban a támogatott vállalkozások legnagyobb csoportját a feldolgozóiparon belül a fémmegmunkálással és fémszerkezet-gyártással foglalkozó vállalkozások adják, 44 nyertes projekttel és 2,9 milliárd forint támogatási összeggel.

A támogatások területi megoszlása a program kiegyensúlyozott forráselosztását igazolja:

  • a közép-dunántúli térségben 44 vállalkozás 2,9 milliárd forint támogatásban részesül,
  • a dél-alföldi régióban 38 vállalkozás 4,4 milliárd forint,
  • az észak-alföldi régióban 36 vállalkozás 3 milliárd forint,
  • a nyugat-dunántúli régióban 35 vállalkozás 2 milliárd forint,
  • a dél-dunántúli régióban 32 vállalkozás 2,9 milliárd forint,
  • Pest vármegyében 50 vállalkozás 3,8 milliárd forint,
  • Észak-Magyarországon pedig 22 vállalkozás 1,7 milliárd forint forráshoz jut.

A támogatói döntésekről a vállalkozások hivatalos értesítést kapnak a pályázati rendszeren keresztül. Az értesítést követően 15 nap áll rendelkezésükre a támogatás biztosítékául szolgáló felhatalmazó levelek postai és elektronikus úton történő benyújtására. A szükséges dokumentumok beérkezését követően – tervezetten március közepéig – kiállításra kerülnek a támogatói okiratok, majd a támogatási összegeket 100 százalékos előleg formájában kapják meg, biztosítva ezzel a beruházások mielőbbi megkezdését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

