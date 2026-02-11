Nagy Márton: Van kraft a magyar kkv-kban!

Eddig több mint tizenkétezer vállalkozás szerződött le 600 milliárd forintot meghaladó összegre a fix 3 százalékos kkv-hitel keretében – jelezte friss Facebook-bejegyzésében Nagy Márton.

A nemzetgazdasági minsizter úgy fogalmazott, a program jelentős segítséget jelent a vállalkozásoknak a beruházási és likviditási céljaik megvalósításában.

„Van kraft a magyar kkv-kban” – írta Nagy Márton.

A kormány tavaly ősszel jelentette be a kkv-k számára elérhető kedvező kamatozású hitelkonstrukciót, és október 6-tól a magyar kis- és középvállalkozásoknak (kkv) nyújtható maximum 150 millió forintos, 3 százalékos fix kamatozású hitel már elérhetővé vált. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 4,5 százalékról 3 százalékra csökkent a Széchenyi-kártya-program hiteleinek kamatszintje. Az érdeklődés egyébként már az első héten hatalmas volt: október 10-ig több mint 1100 cég nyújtott be hiteligényt összesen 54 milliárd forint értékben.