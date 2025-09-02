sörbudafokimárka történetmagyarországi

Újraindul a legendás magyar sör gyártása

Csoda történik!

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 02. 15:25
illusztráció Forrás: Pexels
Újraindul egy legendás magyarországi sörmárka gyártása Budafokon – írja az Origo. A Haggenmacher brand feltámasztása egy bajor vállalkozónak köszönhető.

Mindez nagyon ünnepélyes lesz, ugyanis szeptember 26. és 28. között nagyszabású Oktoberfesttel indul újra Budafokon az Art Quarter területén a legendás Haggenmacher sörmárka. Az érdeklődőket programok tömegével várják a helyszínre. 

Felidézik a sörmárka történetét is. Úgy tűnt, végleg vége mindennek, amikor 1951-ben államosították a budafoki Haggenmacher Sörgyárat. Wolfgang Bartesch, egy bajor vállalkozó 2004-ben megvásárolta a Nagytétényi út 48–50. szám alatti objektumot, a valamikori Haggenmacher Sörgyár épületeit, és létrehozta az Art Quarter művésznegyedet. Szerette volna feltámasztani a történelmi sörmárkát is, ezért levédette a Haggenmacher nevet.

Az ikonikus márka történetét az Origo cikkében részletesebben is elolvashatja. 


