Újraindul a legendás magyar sör gyártása

Mindez nagyon ünnepélyes lesz, ugyanis szeptember 26. és 28. között nagyszabású Oktoberfesttel indul újra Budafokon az Art Quarter területén a legendás Haggenmacher sörmárka. Az érdeklődőket programok tömegével várják a helyszínre.

Felidézik a sörmárka történetét is. Úgy tűnt, végleg vége mindennek, amikor 1951-ben államosították a budafoki Haggenmacher Sörgyárat. Wolfgang Bartesch, egy bajor vállalkozó 2004-ben megvásárolta a Nagytétényi út 48–50. szám alatti objektumot, a valamikori Haggenmacher Sörgyár épületeit, és létrehozta az Art Quarter művésznegyedet. Szerette volna feltámasztani a történelmi sörmárkát is, ezért levédette a Haggenmacher nevet.