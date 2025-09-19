Európai Unióorosz-ukrán háborúuniós források

Meglepő fordulat: Magyarország hamarosan megkaphatja a befagyasztott uniós pénzeket

Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készül elfogadni Oroszország ellen, a jóváhagyáshoz a tagállamok egyhangú döntése szükséges. Annak érdekében, hogy elkerüljék a magyar vétót, Brüsszel a hírek szerint kész elutalni a hazánknak járó, jelenleg visszatartott uniós pénzeket, több mint félmilliárd eurót.

Magyar Nemzet
2025. 09. 19. 15:05
Orbán Viktor nézetei egyre erősebbek Közép-Európában Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Unió igyekszik tovább fokozni az Oroszországra gyakorolt nyomást, hogy az ukrajnai háború mielőbb befejeződhessen. Ezt egy újabb szankciós csomag bevezetésével próbálják elérni, és azért, hogy Magyarország beleegyezését is megnyerjék, 550 millió eurónyi forrást szabadítanának fel a hazánknak egyébként járó, de visszatartott uniós pénzekbőlírta meg a Világgazdaság.

uniós pénzek
Hamarosan megjöhetnek a hazánknak járó, de eddig visszatartott uniós pénzek Brüsszelből (Fotó: AFP)

Mivel a legújabb uniós szankciók egyik fő célpontja az energiaszektor, miközben Magyarország és Szlovákia nem kíván szakítani az orosz olajjal – idézi fel a Financial Times. Az EU 2022-ben mintegy 22 milliárd euró forrást fagyasztott be különböző jogállamisági aggályokra hivatkozva, ám időközben annak egy részét már felszabadította, így 

2023-ban az Ukrajnának szánt segélyekért cserébe Brüsszel 10 milliárd eurót tett elérhetővé, míg idén Magyarország 157 millió eurót hívott le egy kiskapu kihasználásával.

Pénteken az Európai Bizottság egy szóvivője arról számolt be, hogy a testület elfogadta a legújabb szankciós csomagot, ami így a tagállamok elé kerülhet, ahol egyhangú döntés szükséges azok elfogadásához. A bizottsági szóvivő délutánra ígért technikai részleteket is a legújabb szankciós csomagról, ami arra utalt, hogy azt várhatóan a tagállamok jóváhagyják majd.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekfantomkormány

Lejtmenetben Európa fantomkormányai

Sümeghi Lóránt avatarja

Nyugat-Európában a polgárok egyre elégedetlenebbek azokkal a kormányokkal, amelyek semmibe vették a népakaratot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.