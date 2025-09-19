Meglepő fordulat: Magyarország hamarosan megkaphatja a befagyasztott uniós pénzeket

Az Európai Unió igyekszik tovább fokozni az Oroszországra gyakorolt nyomást, hogy az ukrajnai háború mielőbb befejeződhessen. Ezt egy újabb szankciós csomag bevezetésével próbálják elérni, és azért, hogy Magyarország beleegyezését is megnyerjék, 550 millió eurónyi forrást szabadítanának fel a hazánknak egyébként járó, de visszatartott uniós pénzekből – írta meg a Világgazdaság.

Hamarosan megjöhetnek a hazánknak járó, de eddig visszatartott uniós pénzek Brüsszelből (Fotó: AFP)

Mivel a legújabb uniós szankciók egyik fő célpontja az energiaszektor, miközben Magyarország és Szlovákia nem kíván szakítani az orosz olajjal – idézi fel a Financial Times. Az EU 2022-ben mintegy 22 milliárd euró forrást fagyasztott be különböző jogállamisági aggályokra hivatkozva, ám időközben annak egy részét már felszabadította, így

2023-ban az Ukrajnának szánt segélyekért cserébe Brüsszel 10 milliárd eurót tett elérhetővé, míg idén Magyarország 157 millió eurót hívott le egy kiskapu kihasználásával.

Pénteken az Európai Bizottság egy szóvivője arról számolt be, hogy a testület elfogadta a legújabb szankciós csomagot, ami így a tagállamok elé kerülhet, ahol egyhangú döntés szükséges azok elfogadásához. A bizottsági szóvivő délutánra ígért technikai részleteket is a legújabb szankciós csomagról, ami arra utalt, hogy azt várhatóan a tagállamok jóváhagyják majd.