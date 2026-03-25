Vélemény

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

A TUDATOS POLGÁR – A lebukott spion esete brutálisan sötét birodalmi játszmát leplezett le.

Huth Gergely
Panyi Szabolcs választás lehallgatási botrány árulás 2026. 03. 25. 4:40
Ne áruld el a hazádat! A hazaárulás rossz! – banális, de úgy tűnik, erre is figyelmeztetni kell az ellenzéki polgártársainkat, akik épp egy olyan jelöltre és pártra akarnak szavazni, mely nyílt szövetséget kötött Magyarország legordasabb külső és belső ellenségeivel.

Kezdjük a belső ellenséggel: Panyi Szabolccsal és a százszámra ránk küldött Panyi Szabolcsokkal.

És a titkos művelettel, melynek célja egy Magyar Péter nevű politoxikomán, delúzióval küzdő (az a pszichés betegség, amikor az ember például királynak képzeli magát) szerencsétlen kormányfői székbe ültetése, hogy aztán a Panyi-félék megbízói kedvükre garázdálkodhassanak Magyarországon.

Hétfő óta igen magas a vérnyomásom, tekintettel a jó kedvemben elfogyasztott rengeteg kávéra, melyet szürcsölgetve nyomon követem a lázas erőlködést, hogy Panyit, Orbán Anitát és Magyar Pétert, meg ezt az egész deszantos hálózatot valahogy kimosdassák a fekáliából. Az egyszerűbb tiszások persze megelégednek avval is, hogy minden a mesterséges intelligencia műve, közte a beismerés, melyben az érintett elmondja, hogy valóban ő van a felvételen. A képzettebb Telex- és 444-olvasók ugyanakkor egy teljes alternatív valóságot kapnak, melyben Panyi a hős detektív-őrkutya újságíró, aki épp leleplezte az oroszokkal összeesküvő Szijjártó Pétert, s ezért vált az orbáni lejárató propaganda áldozatává. Csakhogy ennek benyeléséhez is elég ostobának kell lenni. Ennyi erővel Xenuban, a szcientológusok bálványában is hihetnének, aki egy galaktikus konföderáció éléről terelgeti a sápatag földlakókat.

A választási csatazajban fontos összegezni, hogy mi is derült ki a külügyminiszterről és mit tudtunk meg a hazaárulókról!

Panyi a Mandineren őt leleplező hangfelvétel hétfői közlése után maga is közzétette Szijjártó Péter és Szergej Lavrov hat évvel ezelőtti, lehallgatott telefonbeszélgetésének szövegét a baloldali lapokban. Így mindenki, akinek a (444 és Telex-olvasókkal ellentétben) nyitottak a fülei, önmaga is összevetheti és mérlegelheti a két esetet.

Szijjártó Péter telefonhívásában nincs semmi meghökkentő, hiszen ő mindig is nyíltan vállalta, hogy az ingerült világpolitikai helyzetben Magyarország érdeke a nagyhatalmaktól való egyenlő távolság megtartása, így az Oroszországgal ápolt baráti viszony megőrzése. Fontos az is, hogy a lehallgatott telefonbeszélgetés idején még nem támadta meg Oroszország Ukrajnát, Németország kancellárja például Angela Merkel volt, aki maga is partneri kapcsolatot épített Vlagyimir Putyinnal.

Szijjártó ebben a nyílt légkörben kérte meg Szergej Lavrov külügyminisztert egy kis baráti szívességre. Idézzük is szó szerint!

„Lenne egy egészen nagy kérésünk hozzád. Ahogy tudsz róla, választások jönnek Szlovákiában február 29-én, és számunkra kulcsfontosságú, hogy az ottani koalíció folytatni tudja. Megértem, hogy ez furcsának hangozhat magyar konzervatívoktól, de a szociáldemokraták [győzelmében] reménykedünk, mivel ők az egyetlen racionális erő a szlovák politikában, akik külföldi befolyás nélkül működnek. Az összes többit gyakorlatilag Soros pénzeli. Ha az ellenzék nyer, az tragédia lenne a közép-európai együttműködésnek. […] A miniszterelnök Pellegrini itt volt tegnap, és azt mondta nekünk, hogy ha a ti miniszterelnökötök vendégül látná őt akár csak fél órára, az nagy segítség lenne a választások megnyeréséhez. Azt mondta nekünk, hogy ez sokkal fontosabb a [szlovák] társadalomnak, mint egy washingtoni út.”

Ezeket mondta Szijjártó Péter Lavrovnak, s nem kell túl sokat gondolkodni azon, hogy ki hallgathatta le a beszélgetést (erről majd lejjebb), de azért talán minden józan gondolkodású ember beláthatja, hogy nincs ebben semmi botrányos.

Ehhez képest lássuk, mivel kozmált oda ez a Panyi nevű spicli! Panyi ugyanis mindenféle konkrét, szaftos információt elhencegett a hangfelvételen, miközben belesétált az alapfokú hírszerző tanfolyam legegyszerűbb szexcsapdájába, pávaként illegetve magát a vélhetően a külügyminiszter környezetéből érkező hölgyismerősének. A felvételen elhangzik többek között, hogy Panyi „egy európai uniós ország állami szervével áll kapcsolatban, amely nem lengyel”.

Vajon melyik is lehet ez az ország? Csak nem az, ahova Pethő András és Panyi Szabolcs kimenekítette a Direkt36-ot a szuverenitásvédelmi törvény hatálya alól? Bingó, a Direkt36 új otthona ugyanis Berlin, társigazgatója pedig Sebastian Esser, aki a Soros-hálózat ottani ékkövének, egy hasonszőrű ügynökújságnak, a Krautreporternek a főszerkesztője. Tehát ideírhatjuk, hogy a baloldali sajtó sztárja egy külföldi, vélhetően német szolgálatnak dolgozik.

A beszélgetésekből (hiszen a hanganyag Panyi és a hölgy több találkozóján készült, vágott felvétel) kiderül még, hogy maga az újságíró már hat évvel ezelőtt kiszolgáltatta ennek a titkosszolgálatnak Szijjártó Péter közvetlen munkatársai telefonszámát, így azok, a munkatársak telefonját feltörve, nyomon tudták követni a külügyminiszter egyes beszélgetéseit. „De erről ne beszélj senkinek!” – mondja a felvételen az óvatlan, béna spicli. Aztán Panyi bennfenteskedve elárulja, hogy több lehallgatott beszélgetést megkapott az érintett titkosszolgálattól, s ezeket fel is használta a Szijjártót oroszbarátsággal vádoló cikkeiben. Ugyanakkor kiderül, hogy olyan nagy fogással nem büszkélkedhet, hiszen a végül kedden közzétett diskurzus a legerősebb anyaga, tehát az Orbán–Putyin „összeesküvés” kimerül egy, még a háború előtt kért diplomá­ciai szívességben. Maga az ügynök-álújságíró is bevallja, hogy „ami itt van, az nem annyira nagyon durva”.

A kültelki James Bond ugyanakkor odáig oldódik a hölgytársaságban, hogy meg akarja mutatni Szijjártó ominózus beszélgetését (végül kiderül, ez nincs nála), így aztán más külügyes információk ismeretével büszkélkedik el. Ez a találkozó avval zárul, hogy Panyi megígéri, a hölgynek legközelebb megmutatja az új szemüvegét, táncolni is fognak, és elhozza neki a külügyminiszter összes meglévő, lehallgatott beszélgetését.

A büntető törvénykönyv szerint a hazaárulás az az 5–15 évig, vagy akár életfogytiglanig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűntett, amelyet magyar állampolgár követ el, ha külföldi szervezettel kapcsolatot tart fenn Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából. 

A konkrét eset minősítése már a hatóságok és a bíróság feladata lesz a remélhetően mihamarabb elinduló büntetőeljárásban.
Van azonban a külügyes hölgy és Panyi Szabolcs évődésének egy másik, ugyanilyen fontos fejezete. Ebben emberünk a Tisza Párthoz fűződő szoros munkakapcsolatával henceg.

„Orbán Anita kvázi a barátom” – mondja, hozzátéve, hogy „ez egy sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ez nem adható tovább! […] Nehéz helyzet, hogy az újságírói függetlenségemet és a sajtót hogyan tudom úgy fenntartani, hogy közben egyrészt jóban vagyok Anitával, másrészt segítek neki bizonyos dolgokban.” Ilyen nehéz a spionok élete! 

S itt jön a legdurvább önleleplezés, mely így szól: „Olyan helyzetben találtam magam, hogy én így javasolhatok majd neki embereket, hogy kiket tartson meg, kiket rúgjon ki.”

Minderre a Tisza Párt kiszemelt külügyminisztere, a Soros-hálózat rangos istállójából, a Bajnai Gordon által is képviselt Globsecből érkező Orbán Anita csak annyit tudott hazudni, hogy nem is ismeri Panyi Szabolcsot. Magyar Péter pedig bősz putyinozásba kezdett.

A történelemben a hazaárulás sosem hozott jót: az idegen mindig csak a javainkat és nem a javunkat akarta. Merz német kancellár alpári fenyegetőzései, Weber vallomása Magyar Péter ukránbarát szerepéről világossá teszi a mestertervet, ami Magyarország brüsszeli, berlini és kijevi szolgálatba kényszerítése, s belekényszerítése az őrült Oroszország elleni összeurópai háborúba. Évek óta kongatjuk a vészharangot, hogy ismét gyarmati sorba akarják kényszeríteni hazánkat! Most, amikor az egész játszma a szemünk előtt lepleződik le végérvényesen, őszintén remélem, ellenzéki polgártársaink a fejükhöz kapnak és újragondolják választásukat.

A Panyi-gate másik tanulsága, hogy az április 12-i győzelem után hivatalba lépő hatodik Orbán-kormány elsőrangú feladata lesz a szuverenitásvédelmi törvény új, hatékony formájának kidolgozása és gyakorlatba ültetése.

A téma legfrissebb hírei

Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

Meddig tovább Zelenszkijjel?

A homokra épült mesevilág

Dugd ki a fejed a pillanat börtönéből!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Heti hetes

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu