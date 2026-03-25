Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

Ne áruld el a hazádat! A hazaárulás rossz! – banális, de úgy tűnik, erre is figyelmeztetni kell az ellenzéki polgártársainkat, akik épp egy olyan jelöltre és pártra akarnak szavazni, mely nyílt szövetséget kötött Magyarország legordasabb külső és belső ellenségeivel.

Kezdjük a belső ellenséggel: Panyi Szabolccsal és a százszámra ránk küldött Panyi Szabolcsokkal.

És a titkos művelettel, melynek célja egy Magyar Péter nevű politoxikomán, delúzióval küzdő (az a pszichés betegség, amikor az ember például királynak képzeli magát) szerencsétlen kormányfői székbe ültetése, hogy aztán a Panyi-félék megbízói kedvükre garázdálkodhassanak Magyarországon.

Hétfő óta igen magas a vérnyomásom, tekintettel a jó kedvemben elfogyasztott rengeteg kávéra, melyet szürcsölgetve nyomon követem a lázas erőlködést, hogy Panyit, Orbán Anitát és Magyar Pétert, meg ezt az egész deszantos hálózatot valahogy kimosdassák a fekáliából. Az egyszerűbb tiszások persze megelégednek avval is, hogy minden a mesterséges intelligencia műve, közte a beismerés, melyben az érintett elmondja, hogy valóban ő van a felvételen. A képzettebb Telex- és 444-olvasók ugyanakkor egy teljes alternatív valóságot kapnak, melyben Panyi a hős detektív-őrkutya újságíró, aki épp leleplezte az oroszokkal összeesküvő Szijjártó Pétert, s ezért vált az orbáni lejárató propaganda áldozatává. Csakhogy ennek benyeléséhez is elég ostobának kell lenni. Ennyi erővel Xenuban, a szcientológusok bálványában is hihetnének, aki egy galaktikus konföderáció éléről terelgeti a sápatag földlakókat.

A választási csatazajban fontos összegezni, hogy mi is derült ki a külügyminiszterről és mit tudtunk meg a hazaárulókról!

Panyi a Mandineren őt leleplező hangfelvétel hétfői közlése után maga is közzétette Szijjártó Péter és Szergej Lavrov hat évvel ezelőtti, lehallgatott telefonbeszélgetésének szövegét a baloldali lapokban. Így mindenki, akinek a (444 és Telex-olvasókkal ellentétben) nyitottak a fülei, önmaga is összevetheti és mérlegelheti a két esetet.