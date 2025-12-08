Hidvéghi: A Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket

A Tisza Párt megszorítócsomagja minden bérből és fizetésből élő embert érint – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs, aki a kiszivárgott tervek közül a személyi jövedelemadó emelését tartja a legsúlyosabbnak. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára rámutatott, a Tisza-adó 33 százalékkal is csökkentheti a fizetéseket.
Hidvéghi Balázs a kormány közösségi oldalán közzétett videójában emlékeztetett, hogy a baloldal mindig is támadta az egykulcsos, alacsony adókulcsú családi adórendszert.
Most fű alatt elő is készítették, brutális adóemeléssel sújtanák a dolgozókat. El akarják törölni a jelenleg egykulcsos 15 százalékos személyi jövedelemadót, és helyette magasabb adókulcsú, többsávos adózást akarnak bevezetni 22 százalékos és 33 százalékos adókulcsokkal. Ez önmagában 350 milliárdos adót terhelne a magyar emberekre, a magyar családokra
– hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
Hidvéghi Balázs rámutatott,
Magyar Péterék gyakorlatilag mindenkitől, aki bruttó 400 ezer forint felett keres, attól elvonnának. Egy átlagkeresetű, két keresős családtól például évi félmilliót
– húzta alá.
Az államtitkár figyelmeztetett, minél többet dolgozik és keres valaki, annál nagyobb elvonással büntetnék. Ha bevezetnék a Tisza-adót, akkor átlagbérekkel számolva évente
- egy pedagógustól 364 ezer forintot,
- egy ápolótól 280 ezer forintot,
- egy rendőrtől 154 ezer forintot,
- egy katonától 467 ezer forintot
- és egy orvostól több mint 3 millió forintot vennének el
– sorolta Hidvéghi Balázs.
A magyar emberektől akarnak pénzt behajtani a háborúra, hogy teljesítsék a brüsszeli megrendelést
– mutatott rá az államtitkár. „Ne hagyjuk, hogy ez megtörténjen!” – zárta mondandóját Hidvéghi Balázs.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
