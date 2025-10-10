Maria Corina MachadoNobel-békedíjTrump

Trumpról is szót ejtett a friss Nobel-békedíjas

Az X-en reagált a jelölőbizottság döntésére a Nobel-békedíj idei nyertese. Maria Corina Machado a szenvedő venezuelai népnek és Donald Trump amerikai elnöknek ajánlotta a díjat.

2025. 10. 10. 22:31
Maria Corina Machado Fotó: AFP
A győzelem küszöbén állunk – írta a Nobel-békedíj elnyerésére reagálva Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető a közösségi médiában.

Jorgen Watne Frydnes, a norvég Nobel-bizottság vezetője jelentette be, hogy Maria Corina Machado nyerte el a 2025-ös Nobel-békedíjat
Az összes venezuelai küzdelmének elismerése ösztönzőleg hat arra, hogy befejezzük feladatunkat: meghódítsuk a szabadságot

– fogalmazott Machado.

A győzelem küszöbén állunk, és ma, több mint valaha, Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus nemzeteire számítunk fő szövetségeseinkként a szabadság és a demokrácia elérésében

– hangsúlyozta.

Ezt a díjat a szenvedő venezuelai népnek és Trump elnöknek ajánlom, aki határozottan támogatta ügyünket!

– zárta bejegyzését a Nobel-békedíj idei nyertese.

Mint arról beszámoltunk, a bizottság az autoritarizmus elleni évtizedekig tartó küzdelméért, a demokrácia félelem nélküli védelméért és a válság sújtotta országban tanúsított bátor erkölcsi vezetői teljesítményéért ítélte Machadónak az egyik legrangosabb nemzetközi elismerést.

Borítókép: Maria Corina Machado (Fotó: AFP)

