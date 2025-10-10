Trumpról is szót ejtett a friss Nobel-békedíjas

A győzelem küszöbén állunk – írta a Nobel-békedíj elnyerésére reagálva Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető a közösségi médiában.

Jorgen Watne Frydnes, a norvég Nobel-bizottság vezetője jelentette be, hogy Maria Corina Machado nyerte el a 2025-ös Nobel-békedíjat (Fotó: AFP)

Az összes venezuelai küzdelmének elismerése ösztönzőleg hat arra, hogy befejezzük feladatunkat: meghódítsuk a szabadságot

– fogalmazott Machado.

We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

A győzelem küszöbén állunk, és ma, több mint valaha, Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus nemzeteire számítunk fő szövetségeseinkként a szabadság és a demokrácia elérésében

– hangsúlyozta.

Ezt a díjat a szenvedő venezuelai népnek és Trump elnöknek ajánlom, aki határozottan támogatta ügyünket!

– zárta bejegyzését a Nobel-békedíj idei nyertese.

Mint arról beszámoltunk, a bizottság az autoritarizmus elleni évtizedekig tartó küzdelméért, a demokrácia félelem nélküli védelméért és a válság sújtotta országban tanúsított bátor erkölcsi vezetői teljesítményéért ítélte Machadónak az egyik legrangosabb nemzetközi elismerést.

