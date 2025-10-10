Trumpról is szót ejtett a friss Nobel-békedíjas

A győzelem küszöbén állunk – írta a Nobel-békedíj elnyerésére reagálva Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető a közösségi médiában.
Az összes venezuelai küzdelmének elismerése ösztönzőleg hat arra, hogy befejezzük feladatunkat: meghódítsuk a szabadságot
– fogalmazott Machado.
A győzelem küszöbén állunk, és ma, több mint valaha, Trump elnökre, az Egyesült Államok népére, Latin-Amerika népeire és a világ demokratikus nemzeteire számítunk fő szövetségeseinkként a szabadság és a demokrácia elérésében
– hangsúlyozta.
Ezt a díjat a szenvedő venezuelai népnek és Trump elnöknek ajánlom, aki határozottan támogatta ügyünket!
– zárta bejegyzését a Nobel-békedíj idei nyertese.
Mint arról beszámoltunk, a bizottság az autoritarizmus elleni évtizedekig tartó küzdelméért, a demokrácia félelem nélküli védelméért és a válság sújtotta országban tanúsított bátor erkölcsi vezetői teljesítményéért ítélte Machadónak az egyik legrangosabb nemzetközi elismerést.
