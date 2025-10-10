Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

Kiderült, ki kapta az idei Nobel-békedíjat

A Nobel-békedíj a világ egyik legrangosabb nemzetközi elismerése, amelyet azok kapnak meg, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a béke megőrzéséhez, a konfliktusok békés rendezéséhez, vagy az emberi jogok védelméhez. María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető nyerte pénteken a Nobel-békedíjat az autoritarizmus elleni évtizedekig tartó küzdelméért, a demokrácia félelem nélküli védelméért és a válság sújtotta országban tanúsított bátor erkölcsi vezetői teljesítményéért.

Szabó István
2025. 10. 10. 11:06
A norvég Nobel Intézet képe Oslóban, Norvégiában, 2024. szeptember 25-én. A Nobel-békedíj nyertesét 2025. október 10-én hirdetik ki Oslóban Fotó: Jonathan Nackstrand Forrás: AFP
A 2025-ös Nobel békedíjat a bizottság döntése értelmében María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető nyerte. A „Venezuela vasladyjeként” ismert Machado több mint 14 hónapja bujkál, miután nem volt hajlandó meghajolni Nicolás Maduro amerikai és EU által kritizált választáson elért győzelme után. Machado a kizárások, fenyegetések és a kényszerített elhallgattatás ellenére sem szűnt meg – szabad választásokat szorgalmazott, mozgósította a polgárokat, leleplezte az emberi jogi visszaéléseket és hazája erkölcsi lelkiismeretének képviselőjeként szolgált.

A díjat Alfred Nobel, a dinamit feltalálója alapította 1895-ben írt végrendeletében, és 1901 óta ítélik oda minden évben. 

A többi Nobel-díjjal ellentétben – amelyeket Svédországban adnak át – a békedíjat Norvégia fővárosában, Oslóban adományozzák a norvég Nobel-bizottság döntése alapján.

Nobel-békedíj: eddigi nyertesek

A díj történetében számos kiemelkedő személy és szervezet részesült az elismerésben. Az első díjat 1901-ben Henri Dunant, a Vöröskereszt alapítója, és Frédéric Passy békeaktivista kapták. A legismertebb kitüntetettek közé tartozik Martin Luther King Jr. (1964), Anvar Szadat és Menáhem Begin (1978, az egyiptomi–izraeli békemegállapodásért), Nelson Mandela és F. W. de Klerk (1993, a dél-afrikai apartheid megszüntetéséért), valamint Barack Obama (2009).

(L-R) The Chair of the Norwegian Nobel Committee Jorgen Watne Frydnes, the representatives of the 2024 Nobel Peace Prize winner Japan's atomic bomb survivors' group Nihon Hidankyo, Terumi Tanaka, Shigemitsu Tanaka and Toshiyuki Mimaki, the and deputy chairman of the Nobel Committee Toje Asle and others attend the 2024 Nobel Peace Prize award ceremony on December 10, 2024 at Oslo City Hall in Oslo, Norway. Survivors of the US atomic bombings of Japan received the Nobel Peace Prize 2024 but, after years of anti-nuclear campaigning and showing the world their scars, they still retain the painful memories of the discrimination they have faced. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)
Jorgen Watne Frydnes, a norvég Nobel-bizottság elnöke, és a 2024-es Nobel-békedíjas japán atombomba-túlélők csoportjának képviselői (Fotó: AFP/Odd Andersen)

A díjat gyakran ítélték oda nemzetközi szervezeteknek is, például az ENSZ-nek, a Vöröskeresztnek, az Európai Uniónak (2012), vagy a Világélelmezési Programnak (2020).

A Nobel-békedíj ma is a nemzetközi közvélemény egyik legfontosabb erkölcsi iránytűje: nem csupán a háborúk elkerüléséről, hanem a párbeszéd, a tolerancia és az emberi méltóság védelméről szól.

Borítókép: A norvég Nobel Intézet képe Oslóban, Norvégiában, 2024. szeptember 25-én. A Nobel-békedíj nyertesét 2025. október 10-én hirdetik ki Oslóban (Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand)
 

