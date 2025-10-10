Kiderült, ki kapta az idei Nobel-békedíjat

A 2025-ös Nobel békedíjat a bizottság döntése értelmében María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető nyerte. A „Venezuela vasladyjeként” ismert Machado több mint 14 hónapja bujkál, miután nem volt hajlandó meghajolni Nicolás Maduro amerikai és EU által kritizált választáson elért győzelme után. Machado a kizárások, fenyegetések és a kényszerített elhallgattatás ellenére sem szűnt meg – szabad választásokat szorgalmazott, mozgósította a polgárokat, leleplezte az emberi jogi visszaéléseket és hazája erkölcsi lelkiismeretének képviselőjeként szolgált.

A díjat Alfred Nobel, a dinamit feltalálója alapította 1895-ben írt végrendeletében, és 1901 óta ítélik oda minden évben.

A többi Nobel-díjjal ellentétben – amelyeket Svédországban adnak át – a békedíjat Norvégia fővárosában, Oslóban adományozzák a norvég Nobel-bizottság döntése alapján.