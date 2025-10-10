Rendkívüli

Orbán Viktor: Az ukránok már a tiszás spájzban vannak

Nobel-díjOrbán ViktorRMDSZKrasznahorkai László

Így ünnepelte Orbán Viktor az újabb magyar Nobel-díjat + videó

A magyar miniszterelnök dalra fakadt Kolozsváron, egy pohár vörösborral ünnepelte Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díját.

2025. 10. 10. 9:27
Forrás: Facebook / Orbán Viktor
–  Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvári huszárok! – énekelte Orbán Viktor zenészek társaságában Kolozsváron csütörtökön éjjel. A miniszterelnök legújabb Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy így ünnepelték az újabb magyar Nobel-díjat.

– Nem minden nap kap Magyarország Nobel-díjat, és úgy gondoltuk, hogy kis elhajlás belefér – mondta Orbán Viktor a videóban.

Mint lapunk megírta, Krasznahorkai Lászlónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia. A magyar író a díjat látnoki erejű életművéért érdemelte ki, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét.

Orbán Viktor azért tartózkodik Kolozsváron, mert részt vesz az RMDSZ pénteki kongresszusán.

A kormányfő a Facebook-videójában közölte, hogy az újabb magyar Nobel-díj megünneplése előtt megírta a beszédet, amit majd a kongresszuson elmond.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


