Tisza PártTarr ZoltánOrbán ÁrpádMagyar Péter

A Tisza Párt fővárosi képviselője nem cáfolta Tarr Zoltán elszólását + videó

Hallgat a Tisza Párt az adóterveikről és Tar Zoltán elszólásáról. A párt alelnöke egy etyeki fórumon arról beszélt, hogy bizonyos dolgokat nem mondhatnak el, mert abba belebuknának, valamint azt is kifejtette, hogy először választást kell nyerni és utána bármit megtehetnek. Orbán Árpád, a Tisza Párt fővárosi képviselője a Hír TV riporterének nem cáfolta Tarr Zoltán kijelentésének tartalmát, arra viszont nem adott magyarázatot, hogy politikustársa mire utalt mondataival.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 18:32
Orbán Árpád csak kitérő válaszokat adott Forrás: Hír TV (Képernyőkép)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem derült ki, mik azok a témák, amelyekről nem lehet beszélni, mert azok politikai bukáshoz vezethetnek, hiába kérdezte a Hír TV riportere Orbán Árpádot, a Tisza Párt fővárosi képviselőjét ennek kapcsán. Orbán Árpád határozottan kijelentette: 

„Mindenről lehet beszélni.”

A riport során felmerült Tarr Zoltán korábbi nyilatkozata is, miszerint bizonyos ügyekről nem lehet beszélni a választások előtt, csak azt követően, mert azok veszélyeztethetik a pártot. Orbán Árpád szerint erről Tarr Zoltánt kellene megkérdezni, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt nem fog politikai bukásba sodródni.

A beszélgetés során a párt stratégiájára is rákérdeztek. Orbán Árpád csak annyit válaszolt általánosságban, hogy 

a kiinduló cél minden párt számára a választások megnyerése, és a Tisza Párt sem kivétel ezalól.

 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Megmutatjuk a Tisza-adót számokban

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu