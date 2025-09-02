Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter nyolcvan napja nyaral

Magyar Péter nyári napjairól tett közzé egy videót közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A kisfilmen többek között az látható, hogy a Tisza Pért elnöke hajókázik, repülővel utazik, vagy éppen quaddal száguldozik.

A budapesti Fidesz elnöke azt írta, hogy miközben a Tisza Párt titokban több százezer forinttal növelné a magyarok éves szja-terhét, Magyar Péter 80 napig gondtalanul nyaral.

„Eddig, hiszen lebuktak. Tarr Zoltán,

a Tisza alelnöke maga vallotta be, hogy adóemelést és egy sor más intézkedést terveznek, amiről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.

Azt is elmondta, hogy csak választást kell nyerni, és aztán mindent lehet. Erről szerintem a magyar emberek egészen más véleményen vannak – írta Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette, hogy azóta Magyar Péterék csak összevissza hazudoznak, pánikolnak, ez is bizonyítja, hogy a hírek igazak.

„Mi ebből nem kérünk, láttuk már ezt 2010 előtt.

Magas adók, külföldi érdekek, hazugság reggel, éjjel meg este, a magyar emberek átverése.

Ez az a világ, amit közösen az elmúlt 15 évben, a magyarok kőkemény munkájával lecseréltünk, az alacsony adók, az adókedvezmények, a családtámogatások, az otthonteremtés Magyarországára. Most mindezt romba döntenék. Ne hagyjuk! – zárta bejegyzést a politikus.