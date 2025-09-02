Szentkirályi AlexandraTarr ZoltánTisza-adó

Szentkirályi Alexandra: Magyar Péter nyolcvan napja nyaral

Több százezer forinttal növelnék az adóterheket.

Magyar Nemzet
2025. 09. 02. 17:58
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője MTI/Illyés Tibor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar Péter nyári napjairól tett közzé egy videót közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A kisfilmen többek között az látható, hogy a Tisza Pért elnöke hajókázik, repülővel utazik, vagy éppen quaddal száguldozik.

A budapesti Fidesz elnöke azt írta, hogy miközben a Tisza Párt titokban több százezer forinttal növelné a magyarok éves szja-terhét, Magyar Péter 80 napig gondtalanul nyaral.

„Eddig, hiszen lebuktak. Tarr Zoltán, 

a Tisza alelnöke maga vallotta be, hogy adóemelést és egy sor más intézkedést terveznek, amiről nem beszélhetnek, mert akkor megbuknak.

Azt is elmondta, hogy csak választást kell nyerni, és aztán mindent lehet. Erről szerintem a magyar emberek egészen más véleményen vannak – írta Szentkirályi Alexandra.

Hozzátette, hogy azóta Magyar Péterék csak összevissza hazudoznak, pánikolnak, ez is bizonyítja, hogy a hírek igazak.

„Mi ebből nem kérünk, láttuk már ezt 2010 előtt. 

Magas adók, külföldi érdekek, hazugság reggel, éjjel meg este, a magyar emberek átverése.

Ez az a világ, amit közösen az elmúlt 15 évben, a magyarok kőkemény munkájával lecseréltünk, az alacsony adók, az adókedvezmények, a családtámogatások, az otthonteremtés Magyarországára. Most mindezt romba döntenék. Ne hagyjuk! – zárta bejegyzést a politikus.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekHorn Gábor

Horn Gábor hatalmas öngólján nevet az egész internet, Magyar Péter bosszankodhat

Csépányi Balázs avatarja

Rájár a rúd az egykori SZDSZ-es elemzőre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu