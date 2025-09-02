Vitályos Eszter: Magyar Péterék eltitkolták, hogy százezreket vennének ki az emberek zsebéből + videó

Vitályos Eszter kormányszóvivő új bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt elhallgatta választási kampányában az adóemelési terveit, amelyet most lepleződött le. A politikus számításokkal illusztrálta, milyen mértékben csökkentené a különböző foglalkozási csoportok jövedelmét a Tisza-adó.

Példák a terhekre

Vitályos szerint egy átlagfizetésű munkavállaló havonta húszezer, évente több mint 240 ezer forinttal járna rosszabbul. A pedagógusoknál ez havonta harmincezer, évente 364 ezer forint mínuszt jelentene. Az ápolók fizetéséből 23 ezer, a rendőrökéből 13 ezer, a katonákéból 39 ezer, míg az orvosok esetében havonta 264 ezer forint esne ki – áll a kormányszóvivő felsorolásában.

El akarták titkolni

A kormányszóvivő úgy fogalmazott, a Tisza azért nem beszélt erről korábban, mert tisztában volt vele, hogy a választók körében ez jelentős ellenállást váltott volna ki. „Hazudtak róla, most lebuktak” – írta Vitályos.