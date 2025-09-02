Rétvári Bence: Most, hogy nem az első sorban tapsol Orbán Viktornak, balhézni megy Magyar Péter Kötcsére

– Magyar Pétert már nem viszi be Kötcsére magával Varga Judit, ezért a bejárat elé megy balhézni – írta közösségi oldalán Rétvári Bence, miután Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, vasárnap Kötcsére vonul és híveit is arra kérte, tartsanak vele.

A parlamenti államtitkár rámutatott, Magyar Péter mindössze attól érdekes, mert a volt igazságügy-miniszter férje volt.

Magyar Péter miért érdekes? Mond újat? Nem. Mond eredeti gondolatot? Nem. Hallottunk tőle olyat, amit a baloldal politikusaitól és a külföldről finanszírozott médiától nem hallottunk? Nem. Akkor ő miért is érdekes? Mert az igazságügy-miniszter volt a felesége. Ennyi és semmi több

– közölte.

Most, hogy nem jut be Kötcsére, balhét szervez Magyar Péter

– Most kísérőként nem jut be. Most nem tud Orbán Viktornak az első sorban tapsolni. Most nem tudja magát jól fizető pozíciókra beajánltatni. The MAN, ahogy magát hívja. A férfi, aki mindent a feleségének köszönhet. Akinek nincs egyéni teljesítménye. Aki jól fizető állást is a felesége révén akart, és ezért nem szégyellte meg is zsarolni a gyerekei anyját egy titokban készített hangfelvétellel – idézte fel az államtitkár.

Rétvári Bence megjegyezte: olyan mondatokat, amelyektől bő egy hete hangos a sajtó, mint például a „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, valamint szja-emelési terveket, Kötcsén biztos nem hallott Magyar Péter sem. – De most az ő hazugságaiktól és adóemelési terveiktől hangos a sajtó. Ezért kétségbeesetten egy újabb agresszív akcióval próbálja elterelni a figyelmet. Szeretetországról beszél, de most is csak uszítani, provokálni és gyűlölködni tud. Azokat pfujolja majd, akiknél smúzolt pár éve. Ő ilyen – vélekedett a parlamenti államtitkár.

Orbán Viktor is veszélyre figyelmeztet, itt is megtörténhet, ami Csehországban

A miniszterelnök legfrissebb bejegyzésében arról írt a Harcosok Klubja tagjainak, amíg a kormány beváltja az ígéretét, és sorra teljesíti a gazdasági program elemeit, Magyar Péternek nem maradt más, csak a balhé.

A miniszterelnök megjegyezte, a politikában a teljesítmény és a bizalom számít, a Tiszánál viszont teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások. – A kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé. A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból. Hátha megtudhatjuk, mi az, amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni – mutatott rá.

A miniszterelnök szerint a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy hazánkban is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen.

– Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi, rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis barátunkra. Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani – vélekedett Orbán Viktor, aki azzal zárta gondolatait,