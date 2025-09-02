Orbán ViktorbizalomlufierőszakMagyar Péter

Orbán Viktor a Harcosok Klubjának: Itt is megtörténhet, ami Csehországban

A miniszterelnök szerint ereszt a tiszás lufi, a „kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé”.

Munkatársunktól
2025. 09. 02. 12:23
Ereszt a tiszás lufi, a politikában digitális blöffből nem lehet megélni – üzent Orbán Viktor a Harcosok Klubja tagjainak. A miniszterelnök legújabb bejegyzésében leszögezte:

a politikában a teljesítmény és a bizalom számít, a Tiszánál viszont teljesítmény eddig sem volt, a bizalmat pedig szétverik a lebukások.

– A Tisza jelszava: a választásig nem mondunk semmit, utána viszont mindent lehet. Közben mi napról-napra erősítjük a bizalmat a gazdasági programunk végrehajtásával. Megindult a 3 százalékos Otthon start, adómentes a gyed és a csed, ötven százalékkal növeltük a családi adókedvezményt, és a postások már viszik a harmincezer forintos élelmiszer-utalványt a nyugdíjasoknak – sorolta a kormányfő, megjegyezve,

na, ez teljesítmény, és ez bizalmat épít.

 

Erőszakra készülhet a Tisza Párt Kötcsén

A miniszterelnök szerint most már mindenki elhiszi, hogy a kormány a gazdasági programjuk többi lépését is véghez viszik, Magyar Péternek viszont nem maradt más, csak a balhé. – Erre a mi szavunk a garancia, és a magyar politikában ma ez a legerősebb garancia. Számunkra az út nyílegyenes a választásokig: végrehajtjuk a programunkat és teljesítjük, amit vállaltunk – jelezte.

– A kiskakasnak nem maradt más: csak a balhé. A hírek szerint Kötcsén provokációt terveznek a polgári piknik idejére. Kíváncsian várjuk, Tarr Zoltánt kiengedi-e a kiskakas a karanténból. Hátha megtudhatjuk, mi az, amit titkolnak, de a választás után meg akarnak csinálni – mutatott rá.

A miniszterelnök szerint a jobboldaliaknak fel kell készülniük arra is, hogy hazánkban is megtörténhet az, ami Csehországban Andrej Babis ellen.

– Csehországban a szóbeli provokációkat már erőszak követi, rátámadtak a győzelem kapujában álló Andrej Babis barátunkra. Így sem fogják tudni megállítani. Magyarországon is fel kell készülnünk a kiskakaséktól jövő fizikai erőszakra is. Mindhiába, ahogy Babist Csehországban, úgy itthon bennünket sem lehet megállítani – vélekedett Orbán Viktor, aki azzal zárta gondolatait,

Most nem hátradőlni! Most kell fegyelmezettnek, határozottnak és kitartónak lenni. Csak a meló!

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

