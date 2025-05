Jannik Sinner drámai vallomást tett, ez mindent megváltoztathat

Jannik Sinner óriási formában zárta le a 2024-es, majd kezdte el a 2025-ös évet. Ebben az időszakban előbb a US Openen diadalmaskodott, majd Sanghajban Masters-bajnok lett, hazai pályán világbajnoki címet szerzett, segített megvédeni Olaszország Davis Kupa-címét, januárban pedig a második Australian Open-trófeáját is begyűjtötte. Az olasz teniszező sorozatban 24 győzelemmel áll, a világelsőként eddig lejátszott 50 meccséből pedig 47-et megnyert, és ez a 94 százalékos mutató a valaha volt legjobb győzelmi arány egy világranglista első helyén álló játékostól. Ez a szám január 26-a óta nem változott, ennek pedig az az oka, hogy február közepén három hónapos eltiltást kapott a háromszoros Grand Slam-győztes teniszező.

Az olaszok világelső teniszezője, Jannik Sinner jövő héten hazai pályán tér vissza az eltiltásából (Fotó: AFP / Yomiuri)

A 2022 óta Simone Vagnozzi és Darren Cahill által edzett Sinner még tavaly márciusban akadt fenn két doppingellenőrzésen is, miután a szervezetében kis mennyiségben kimutatták az anabolikus szteroidok közé tartozó klosztebolt. Az indoklása szerint az azóta a stábjából menesztett fizioterapeutájáról került a szervezetébe a szer egy masszázs következtében, ez a magyarázat pedig elég volt ahhoz, hogy a sportág nemzetközi szövetsége ne tiltsa őt el. A döntés rengeteg teniszezőt felháborított, és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) is a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult. Idén februárban azonban

Sinner megegyezett egy három hónapos eltiltásban a WADA-val, így az elmúlt negyedévet kihagyta, és a május 7-én rajtoló római tornán térhet vissza.

Róma után Hamburgban (május 17–24.) indul, míg az idény második Grand Slam-tornája, a párizsi Roland Garros május 25-én kezdődik – bizonyára Sinner részvételével. Filippo Volandri, az olasz Davis Kupa-válogatott kapitánya biztos abban, hogy utóbbi tornán már csúcsformában lesz a világelső. A hétfőn egy saját alapítványt is létrehozó érintett pedig most a TG1-nek adott interjújában többek között azt is elmondta, hogy ő miként várja a következő heteket.

Visszatérésre készül Jannik Sinner

– Egészen jól érzem magam – nyilatkozta a Monte-Carlóban élő Sinner, aki már edzhet az Olasz Teniszszövetséghez tartozó pályákon is. – A tavalyi év nagyon stresszes volt, de így is hihetetlen eredményeket sikerült elérnünk, majd idén is nagyon-nagyon jól kezdtünk. Aztán megtörtént, ami megtörtént... Az elején furcsa volt a helyzet, amiben voltam, és

még a pályán kívül is olyan dolgok történtek, amikre nem számítottam.

Apránként visszatértem a valódi ritmusba, néha jól megy, máskor visszaesem, és nem tudom, miért. Szóval, mindenképpen nagyon fogok örülni, hogy nagyobb nyomás alatt, meccsen is visszatérhetek a pályára, ráadásul éppen Rómában, egy nekem különleges tornán. Biztos, hogy egy kicsit más mentalitással fogok pályára lépni. Remélem, elég felkészültnek fogok bizonyulni, komoly szurkolást remélek az olasz játékosok nevében is.

Nadal (jobbra) kiállt Sinner mellett, ő biztos az olasz vétlenségében (Fotó: AFP/Christophe Archambault)

Nem értette, mi történik vele

– Mit éreztem azon a napon, amikor pozitív lett a doppingtesztem? Abban a pillanatban nem igazán értettem, mi történik. Semmit sem tudtam, mindent el kellett magyarázniuk nekem. Szerencsére azonnal kiderült, hogyan került a szervezetembe a szer. Nagyon nehezen tudtam elfogadni ezt a három hónapos eltiltást, mert

úgy voltam vele, hogy »én nem tettem semmi rosszat, miért kell megfizetnem az árát?«, de az ügyvédem mondta, hogy még ennél is lehetne rosszabb, ezért nem tehettem mást, mint beleegyezni a büntetésbe.

Mindenkinek, aki pozitív doppingtesztet produkál, ugyanazt az utat kell végigjárnia. Senkivel nem lehet kivételezni, engem viszont még többet vizsgáltak, mint másokat szoktak, de ezért is én kaptam kritikákat.

Mit gondol azokról, akik támadták őt?

– Novak Djokovics, Serena Williams vagy éppen Federica Pellegrini szavaira nincs is kedvem reagálni. Olyan világban élünk, hogy mindenkinek joga van azt mondani, amit akar, ítélkezhet. Azt hozzátenném, hogy szerintem fontos lenne megérteniük az embereknek, hogy mi történt, és hogy min mentem át.

Senkinek sem kívánom azt, amin keresztülmentem.

Igyekeztem mindig jól kezelni helyzeteket, amelyekkel szembesültem, de a tenisznél is fontosabb számomra a magánélet, a család és a csapattal való összhang, mert nélkülük senki sem lennék a pályán.

Hogyan tudott ellenséges hangulatban is dominálni a teniszpályán?

– Az elmúlt egy évet nagyon nehezen éltem meg. A pályán sem úgy éreztem magam, ahogyan kellett volna, de akkor valamennyire el tudtam felejteni a történteket. Rengeteget edzettem, sok meccset játszottam, közöttük viszont nem tudtam igazán szórakozni, mert csak más dolgokra tudtam gondolni. Hálás vagyok, hogy a hozzám közel álló emberek segítettek és hittek bennem.

Felépítettem a saját buborékomat, ahová senki más nem lépett be,

és ez kedvet és erőt adott ahhoz, hogy idén folytassam és felkészüljek a Grand Slamekre, mert tavaly nagyon jól játszottam rajtuk.

Serena Williams is azok közé tartozik, akik kevesellték Jannik Sinner eltiltásának mértékét (Fotó: AFP/Corey Sipkin)

Ezzel a három szóval tud azonosulni

– Tehetség, kitartás és szenvedély. Pluszban az elkötelezettséget is hozzáadom, és első helyre teszem a listán, mert néha az ember nem is akar edzeni, mégis megteszi. Ezeket összeadva lehet nagyon erős játékossá válni. Egy bizonyos szint eléréséhez áldozatokra van már szükség, és szerencsére, hogy elkerüljenek a sérülések. Tudom, hogy az igazi élet a pályán kívül van, a lényeg az, hogy mindent egyensúlyban tartsunk. Szívesen lettem volna több éjszakai buliban, vagy éppen síeltem vagy strandoltam volna, de nem akarok mindent eldobni, még csak 23 éves vagyok. A gyermekkoromban egyébként is már sokat átéltem, meg kellett tanulnom bevásárolni, mosógépet használni, 14 éves koromban pedig egy horvát családnál kellett laknom (a szülei támogatásával Sinner 14 évesen elköltözött a bordigherai Piatti Teniszakadémia mellé, és Luka Cvjetkovic, az egyik edzője családjával élt).

A Federert, Djokovicsot és Nadalt egyaránt nagyra tartó Jannik Sinner elmúlt hónapjai a magánéletben is eseménydúsak voltak, hiszen szakított a női mezőnyben világranglista-29. Anna Kalinszkajával, és sajtóhírek szerint már egy modellel, Lara Leitóval randevúzik. Az AC Milan-rajongó és gyermekkorában Forma–1-es álmokat szövögető Sinner az interjúban arról is beszélt, hogy később szeretne családapa is lenni, de most még nem érzi magát elég érettnek egy ilyen feladatra is. Erősségének a fonákot, gyengeségének a szervát érzi, és szívesen megtanulna úgy rövidíteni, ahogyan azt Carlos Alcaraz vagy Lorenzo Musetti teszi.

Sinner bízik az olasz szurkolók támogatásában (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

Milyen volt az útja a profi teniszig?

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudtam, jó teniszező leszek. Fiatalon szinte sosem edzettem, versenyeken viszont így is nyertem meccseket, így látszott, hogy van hozzá tehetségem. Ezután kellett választanom a síelés és a tenisz között, és a teniszt jobban szerettem, noha ennek következtében el kellett költöznöm otthonról. Nekem is vannak rossz pillanataim, dühkitöréseim, de

a tenisz olyan, mint a pókerjátszma: ha valaki kimutatja az érzelmeit, az az ellenfélnek ad erőt.

Amikor fáradt vagy ideges vagyok, a csapat apró trükkökkel segít abban, hogy ezt rejtsem el. Sokszor van úgy, hogy nem megy minden tökéletesen, de végtére is ez egy játék. Az, hogy tavaly világelső lettem, hihetetlen érzés volt, tényleg olyan, mintha felértem volna a csúcsra. Ahhoz az érzéshez hasonlítható, mint amikor Rómában vagy Torinóban a centerpályán játszhatok. Mintha egy futballstadionban lennék, nagyon nehéz leírni. Mostanra ráadásul egyre több kiváló olasz teniszező van, ami még több és lelkesebb szurkolót is vonz.

A visszavonulás is megfordult a fejében

– Az idei Australian Open előtt gödörben éreztem magam, éppen vártam a következő lépést a doppingügyben. Ausztráliába érkezve nem éreztem jól magam, a játékostársaim pedig másképpen néztek rám, ami szintén nem tetszett nekem, pláne hogy régebben mindenkivel beszélgettem, viccelődtem.

Akkor megfordult a fejemben a visszavonulás, de legalábbis hogy szünetet tartok, hátha jót tenne nekem.

Aztán a torna úgy alakult, ahogyan, de a háttér és az ok nem változott, ezért sem indultam el Rotterdamban. Szükségem volt időre a barátaimmal, és más olyanokkal, akiket igazán szeretek.

Sinner sikeres az edzői stábjával (Cahill jobbról a harmadik, a teniszezőnél 18 évvel idősebb Vittur a jobb oldali férfi) (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

A 2025 végén az edzősködéstől visszavonuló Darren Cahillről

– Tavaly elárulta, hogy 2026-tól abbahagyja, ezt a döntését el kellett fogadnom. Minden jónak vége van egyszer, különösen a munkában, úgyhogy ez természetes. Egy év alatt viszont sok dolog változhat, úgyhogy ki tudja, végleges-e... Jó a kapcsolatunk, ezzel együtt menedzserem, Alex Vittur a legjobb barátom, és akiben a legjobban megbízom. Ők is segítettek abban, hogy mostanra elégedett vagyok a pályán mutatott viselkedésemmel, továbbá a tenyeresem és az adogatásom is sokat javult. A visszatérésig és utána is keményen fogok dolgozni, és a legjobbamat nyújtom annak érdekében, hogy ismét jöjjenek az eredmények.

Sinner első kiemeltként várhatóan a jövő hét második felében, a 2. fordulóban kezdi meg a szereplését a római tenisztornán, ahol az eddigi legjobb szereplése egy negyeddöntő, 2022-ből. A szurkolói remélik, hogy a visszatérés alkalmából idén még tovább jut a világelső.