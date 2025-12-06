Orbán Viktor a kritikus kérdések elől sem menekült el

Deák Dániel úgy látja, annak ellenére, hogy hasonló koreográfia szerint zajlanak hétről hétre a digitális polgári körök soron következő háborúellenes gyűlései, egyáltalán nem válik unalmassá a rendezvény, amit az is támogat, hogy rendre új kérdező van Orbán Viktor mellett, továbbá hogy minden héten előkerülnek olyan témák is, amelyek újnak számítanak.

Orbán Viktor miniszterelnök és Csiszár Jenő a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Kecskeméten (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

A politikai elemző emlékeztet, ezúttal például Dobrev Klára kérdését is felolvasták, amire a miniszterelnök csattanós és ütős választ adott, de átlagos ellenzéki kommentelők kérdései is sorra kerültek, amelyekre Orbán Viktor komplex és átfogó választ adott.

Hozzátette, összességében ismét egy higgadt, nyugodt és lendületes miniszterelnök jelent meg a színpadon, aki tudja, hogy mit akar, és nem azt nézi, hogy hol van a labda, hanem hogy hova fog érkezni, azaz érezhetően tudja, mi lesz a következő lépés.

Dák Dániel fontosnak tartja a miniszterelnök kommunikációjában, hogy az olyan távolinak tűnő dolgokat, mint a háború vagy egy washingtoni, illetve moszkvai tárgyalás, le tud hozni a hétköznapok szintjére, és világossá teszi, hogy ezeknek az eredménye, illetve kimenetele egyáltalán nem mindegy, ezek minden magyar embert érintenek a hétköznapok során.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a legfrissebb felmérések szerint tovább nőtt Orbán Viktor és a Fidesz támogatottsága, már 15 százalékkal többen tartják őt alkalmasabbnak Magyarország vezetésére, mint Magyar Pétert – tette hozzá a XXI. Század Intézet elemzője.