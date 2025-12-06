Kalauznőre támadt egy utas Tatabányánál

December 4-én a Keleti pályaudvarról induló vonaton utazott egy 23 éves külföldi állampolgár, akit a tatabányai megállóhely előtt vontak ellenőrzés alá. Mivel a fiatalember nem tudta bemutatni a menetjegyét, indulatosan rátámadt az őt ellenőrző kalauznőre – írta az Origo.hu.

A tatabányai megállóhely előtt egy külföldi utas rátámadt a kalauznőre, mert nem volt érvényes menetjegye

Fotó: Hagymási Bence/24 Óra

A kalauz elleni támadás részletei

A külföldi állampolgár először mellbe vágta a jegyvizsgálót, aki az ütéstől a fülke ajtajának esett. Ezt követően az utas két kézzel belökte a nőt a fülkébe. A könnyebb sérüléseket szenvedő MÁV-alkalmazott értesítette a rendőrséget, akik azonnal intézkedtek. A Tatabányai Rendőrkapitányság munkatársai a támadót elfogták, majd közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki és őrizetbe vették.

Az eset rávilágít a közlekedési dolgozókat folyamatosan fenyegető veszélyekre. Az idei első nyolc hónapban 113 támadás érte a MÁV-csoport munkatársait. Bár leggyakrabban szóbeli fenyegetés történik, rendszeres a fizikai bántalmazás, a dobálás, sőt előfordult már késes támadás is. Agresszív viselkedéssel leginkább a jegyvizsgálók találkoznak, de más közlekedési dolgozókat, például buszvezetőket is gyakran érnek inzultusok.

A vállalat a munkavállalók védelmében intézkedéseket tesz: 200 darab, kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas testkamerát szerzett be a kalauzok számára, valamint folyamatosan szerelik fel fedélzeti kamerákkal a szerelvényeket.

Nem a tatabányai eset volt az egyetlen, ahol a jegyvizsgálók közfeladatot ellátó személy elleni erőszak áldozatai lettek, korábban a Kecskemét felé tartó vonaton szabadultak el az indulatok. Egy nő a menetjegy hiánya miatt olyan dühös lett, hogy rátámadt a kalauznőre, akit a nyakánál kezdett fojtogatni, és a haját tépte.

Borítókép: illusztráció (Forrás: MÁV-Start)