Rafael Nadal hiába dicsérte az eltiltott világelsőt, honfitársa miatt ő is pórul járt

Carlos Alcaraz azzal indokolta a visszalépését a madridi tenisztornától, hogy kisebb combsérülése, ami múlt vasárnap az elveszített barcelonai döntőben is zavarta, nem gyógyult meg teljesen, ezért nem szeretne kockáztatni az év második, jövő hónapban esedékes Grand Slam-tornájához közeledve, ugyanis a Roland Garroson címvédőként indul majd. A 21 éves teniszjátékos remekül kezdte a salakpályás szezont, ugyanis győzött Monte-Carlóban, kilencmeccses sikerszériája aztán a barcelonai fináléban szakadt meg Holger Rune ellen. A Rafael Nadal utódjának tartott Alcaraz második kiemeltként csak szombaton, a második fordulóban lépett volna pályára először a spanyol fővárosban, ahol 2022-ben és 2023-ban is diadalmaskodott. Reményei szerint a május végén kezdődő Roland Garros előtt főpróba gyanánt két hét múlva Rómában már el tud majd indulni – éppen azon a versenyen, ahol Jannik Sinner visszatérhet.

Jannik Sinner (balra) utolérte, és meg is fogja előzni a spanyol teniszezőt, Rafael Nadalt. Fotó: AFP/Christophe Archambault

Sinner a római tenisztornán térhet vissza

A doppingügybe keveredett Jannik Sinner eltiltása február 9-én lépett érvénybe, miután állítólag a stábtagjai közreműködésével az anabolikus szteroidok közé tartozó klosztebol került a szervezetébe, és megegyezett a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel (WADA) egy három hónapos eltiltásban. A magát ártatlannak tartó olasz teniszező legutóbb az Australian Open megnyert döntőjében szerepelt, és a tervei szerint a május 7-én rajtoló római tornán tér vissza, hogy aztán Hamburgban is versenyezzen a Roland Garros előtt.

Az enyhének tartott büntetése miatt Sinner rengeteg kritikát kapott, sok vetélytársa is ellene fordult, ugyanakkor több riválisa meg is védte őt. A napokban Rafael Nadal is az utóbbiak táborához csatlakozott, miután elmondta,

biztos abban, hogy Jannik Sinner nem tudatosan követett el doppingvétséget,

mert egy nagyon jó erkölcsű embernek tartja őt.

Carlos Alcaraz visszalépésével Jannik Sinner biztosan megelőzi Rafael Nadalt

A tavaly visszavonult, az idejét mostanában inkább golfozással töltő Nadalt éppen ezen a héten éri utol Sinner egy mutatóban. A 23 éves olasz játékos ugyanis a 2024-es Roland Garros vége óta folyamatosan vezeti a világranglistát, így az eltiltása ellenére is már 46. hete ő a világelső. Márpedig Rafael Nadal hiába volt összesen 209 héten keresztül a világranglista élén, egyhuzamban sosem tudott 46 hétnél tovább ott állni – Alcaraz madridi visszalépése pedig azt jelenti, hogy

Sinner a következő hetet is biztosan világelsőként kezdi, azaz meg is fogja előzni Nadalt.

A sorozatban legtöbb időt világelsőként töltő játékos Roger Federer volt, aki 2004 és 2008 között egyhuzamban 237 hétig állt az élen. Novak Djokovics a lista negyedik helyén áll, a szerb teniszező 2014 és 2016 között 122 héten át volt világelső. Amikor Djokovics először került az élre, 53 hétig maradt ott – a La Gazzetta dello Sport arról írt, hogy ennek megdöntése lehet Sinner következő célja. Ráadásul ha még jövő februárban is világelső maradna az olasz klasszis, akkor – mivel jövő tavasszal nem kellene majd pontokat megvédenie – akár Djokovics abszolút rekordját is fenyegetné.