Duplán nyer a csinos magyar világbajnoknő azzal, hogy Párizsba csábította a párja

Bár Szűcs Luca a szezon első világkupáján Algírban egyéniben egy tussal lemaradt a nyolcaddöntőről, a magyar csapat ezüstéremig menetelt az ő vezérletével is, így jól indult az idény számára. A hazai válogatóversenyeken láthattuk itthon őt ősszel, de ideje nagy részét már Párizsban tölti, ahol párja is él, így többnyire ott készül a versenyekre – tájékoztatott klubja, a BVSC.

Szűcs Luca a francia nyelv elsajátítását is elkezdi. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/ Czeglédi Zsolt

Szűcs Luca: Magabiztos vívást szeretnék mutatni a páston

– A stáb az elejétől kezdve nagyon pozitívan állt hozzám, de a keretedzők is nagyon kedvesek voltak. Az első edzésen, amin voltam, összehívták a vívókat és mondták, hogy nagyon megtisztelő számukra és nagyon örülnek annak, hogy itt fogok edzeni. Persze ezt nem értettem, mert franciául mondták, de az egyik lány fordított nekem. Úgyhogy szerencsére nagyon pozitívak velem – nyilatkozta kétszeres világbajnokunk a BVSC honlapján.

Lassan egyébként a francia nyelv elsajátítását is megkezdi, de először „akklimatizálódni” szeretett volna, ami szerencsére könnyen ment neki. Kinti és itthoni kondiedzője folyamatosan egyeztet egymással, így követik Magyarországról is, hogy hol tart a felkészülése. Céljait illetően elárulta, hogy próbál türelmes lenni magával, de szeretne egyéniben is szép eredményeket elérni.

Magabiztos vívást szeretnék mutatni a páston, ez most a legfőbb célom, valamint az, hogy visszakerüljek a legjobb tizenhatba, a kiemeltek közé a világranglistán, mert sajnos a legutóbbi verseny után kicsúsztam onnan. Ezért mindent szeretnék megtenni. Konkrét eredményekkel kapcsolatos célokat nem szeretek kitűzni, inkább olyat, ami a vívásommal kapcsolatos.

– Például, hogy az előkészítéseimet jól tudjam végrehajtani vagy a hosszú támadásaimat be tudjam fejezni. Ugyanis azt tapasztaltam, hogy ha ilyen célokat tűzök ki, akkor az előre vezetőbb és sokkal jobban tudok a vívásra koncentrálni. Míg, ha eredménnyel kapcsolatos, az sokszor pluszterhet tesz rám – vallotta be Szűcs Luca.

A vívónő elmondta, a csapatvilágkupák előtt mindig hazautazik, a hétvégén viszont Grand Prix-t rendeznek Orléans-ban, ahol csak egyéni verseny lesz, így a helyszínen csatlakozik majd válogatott-társaihoz.