Női kardcsapatunk világbajnok lett, ezt ki gondolta volna előre?! + videó

A kairói vívó-világbajnokság záró napján a női kardcsapatok és a férfitőrcsapatok versenyében állva maradt nyolc együttes küzdött az érmekért, és a női kardban mi is érdekeltek voltunk. A Battai Sugár, Katona Renáta, Pusztai Liza, Szűcs Luca összeállítású együttesünk még csütörtökön 45-33-ra legyőzte az üzbégeket, majd 45-41-re a bolgárokat, így jutott be a negyeddöntőbe, ahol az olaszokkal került szembe. S itt nem a mieink számítottak esélyesnek, hiszen a vb előtt a hatodik helyen álltak a világranglistán, az ellenfél pedig a harmadikon a franciák és a dél-koreaiak mögött.

Ebben a számban az oroszok a „királynők”, ők nyerték a legutóbbi, budapesti vb-t, valamint a tokiói olimpiát is, a döntőben mindkétszer a franciákat verve, de Oroszország ukrajnai agressziója miatt a vívósportból is száműzték az oroszokat. Az olaszok Tokióban negyedikek voltak, a bronzmeccsen a dél-koreaiaktól kaptak ki, mi pedig a nyolcadik helyen végeztünk. Ám azóta csapatunk vezéregyéniségének, Márton Annának gyermeke született, nem áll a válogatott rendelkezésére. Együttesünk négy hete az antalyai Eb-n így is közel került az éremhez, negyedik lett, miután az elődöntőben az olaszoktól, a bronzmeccsen az ukránoktól kapott ki. (Az Eb-döntőben a franciák legyőzték az olaszokat.)

Most Kairóban csapatunk megkapta az esélyt, hogy visszavágjon az olaszoknak, és nagy csatában 45-43-ra le is győzte őket. A negyedik párban Battai Sugár 11-1-re verte meg Michela Battistont, a mieink ezzel fordítottak 20-16-ra, és a hetedik asszóig vezettek is. Ekkor Katona Renáta beleszaladt egy 9-4-es vereségbe Eloisa Passaro ellen, így az utolsó párban Pusztai Liza 40-39-as hátrányból kezdett Rossella Gregorio ellen. Ám nagy szívvel 6-3-ra legyőzte, így alakult ki a 45-43-as magyar győzelem.

Az águnkon a dél-koreaiak meglepetésre kikaptak a németektől, akiket pedig a spanyolok vertek meg, így az elődöntőben magyar–spanyol mérkőzés következett. Ezen már a mieink számítottak az esélyesnek – az ellenfél csak nyolcadik a világranglistán –, és a lányok kezében nem remegett meg a kard. A negyedik asszó után már 20-12-es magyar vezetést rögzíthettünk, és ehhez Pusztai hozzátett egy 5-0-s győzelmet. A becserélt Szűcs Luca is nyert 5-2-re, a vége pedig 45-31 lett. A magyar női kardcsapat húsz év után jutott vb-döntőbe! 2002-ben ezüstérmes lett az oroszok mögött.

A másik ágon a papírformának megfelelően a franciák jutottak be az esti vb-döntőbe.

Itt a magyar csapatban a 20 éves Szűcs először kapott szerepet kezdőként. Nyitányként a 21 éves Pusztai 5-2-re verte Caroline Querolit, majd a 19 éves Battai 5-3-ra az ellenfél legjobbját, Sara Balzert, Szűcs pedig 5-2-re Sarah Noutchát – az első kör után csapatunk 15-7-re vezetett! Battai Querolit is legyőzte, mégpedig 5-3-ra, így tíz tus lett a magyar előny (20-10). Pusztai 7-5-re kikapott Noutchától, de ez ekkor még belefért (25-17). Főleg úgy, hogy Szűcs 5-1-re nyer Balzer ellen. Vívónőnk kétszer is videózást kért, és a zsűri mindkétszer az ő javára változtatta meg az ítéletét. A franciák nagyon megzuhantak, Battai 5-1-re lelépte Noutchát, két asszóval a vége előtt együttesünk már 35-19-re vezetett, de még messze volt a vége!

Szűcs Lucának a 40. tusig kellett eljutnia, de ez nem nagyon akart sikerülni, Queroli 11-2-re vezetett ellene, ezután adta be a 38. magyar tust. S végül eljutott a negyvenedikhez úgy, hogy 12-5-re kikapott. Az utolsó asszóban Pusztai 40-31-es magyar vezetésről kezdett Balzer ellen. S ez az asszó is gyötrelmesen indult, mert a franciák 42-38-ra feljöttek. Egy videózás meghozta a 43. magyar találatot, 44-39-nél Pusztai újabb találata után pedig már ünnepelt a csapatunk. Ám a zsűri helyt adott a franciák protestálásának, 45-39 helyett 44-40 lett, Pusztainak újra neki kellett veselkednie, ám most vitathatatlan tust adott, csapatunk 45-40-re megnyerte a döntőt, s világbajnok lett!

A kairói vb-n Szilágyi Áron egyéniben aranyérmes lett, férfikardcsapatunk (Szilágyi, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás) ezüstérmet szerzett, de a magyar nők kezében is remekül áll a kard!

– Hatalmas élmény volt ez a nap, teljes eksztázisban vagyunk mindannyian, és nem is hisszük el, hogy megnyertük, mert tényleg nagyon erős ellenfelekkel vívtunk – mondta Battai Sugár. – A döntőben a mezőny legerősebb csapatával találkoztunk, de annyira összeszedettek voltunk, hogy mindenki csak a saját asszójára figyelt, és azt megnyerte. Vagy a végén éppen nem, de akkor meg már mindegy volt, mert akkorára nőtt az előny. Nagyon-nagyon boldog vagyok és nagyon büszke mindenkire.

Női kardban sem egyéniben, sem csapatban, sohasem nyert Magyarország eddig világbajnoki aranyérmet. Csapatban legutóbb világbajnoki aranyérmet 2013-ban, a budapesti vb-n szereztek azok a férfi párbajtőrözőink, akiknek egyik vezéregyénisége az a Boczkó Gábor volt, aki most szövetségi kapitányként örülhetet a sikernek.

Borítókép: A világbajnokok: Pusztai Liza, Katona Renáta, Szűcs Luca és Battai Sugár (Forrás: Facebook/Magyar Vívószövetség)