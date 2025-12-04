TiszaMagyar Györgyválasztási bizottságfővárosMagyar Péter

Egyre több baloldali kételkedik a Tiszában

Magyar Péter egyszemélyesre veszi a kampányt, nehogy valaki kiénekeljen a kánonból – mondta lapunknak Magyar György, aki szerint a Tisza elnöke azért nem engedte eddig mikrofon elé a jelöltjeit, mert így kisebb a hibalehetőség, nagyobb a biztonság. A Civil Választási Bizottság elnöke a Tisza fővárosi szerepvállalásáról úgy vélekedett, visszatetsző, hogy az éles harcokból kihúzzák magukat. Egyre több baloldali kételkedik abban, számíthat-e a Tisza Pártra, ha a szervezet ennyire öncélú.

Gabay Dorka
2025. 12. 04. 4:50
A Tisza elnökében a baloldalon is kételkednek.
A Tisza elnökében a baloldalon is kételkednek. Fotó: (Fotó: Máté Krisztián) Forrás: (Fotó: Máté Krisztián)
Nagy csinnadrattával jelentette be a Tisza Párt a 2026-os országgyűlési választásra kiválasztott 103 képviselőjelöltjét, a nyilvánosságra hozott adatok szerint háromszázezren vettek részt a Tisza Párt előválasztásán, 

ami azonban töredéke a 2021-es ellenzéki előválasztás részvételi adatainak.

A Tisza elnöke  által közölt adatok nem pontosak. Forrás: Facebook/Magyar Péter

 Az is kiderült, hogy az előválasztás menete átláthatatlan volt, és többen élnek a gyanúperrel, miszerint Magyar Péter maga döntött a nyertesek névsoráról. Sajtóhírek szerint Magyar Péter kétszer nagyobb számot mondhatott be, mint amennyien ténylegesen szavaztak a tiszás előválasztáson, ugyanis a baloldali párt vezetői csak néhány választókerületben tüntették fel a pontos számokat, máshol csak a győztes és a vesztes jelölt szavazatarányát jelezték, százalékosan. Ezek alapján tehát 

nem lehet összeszámolni, hogy pontosan mennyien szavaztak, ami pedig arra utalhat, hogy valójában nem szavaztak annyian, mint amennyit a Tisza Pártnál állítanak.

Ezt támasztja alá az is, hogy Hevesben például a két jelöltre összesen 150 százaléknyi szavazat érkezett, és végül a kevesebb, 72 százalékot kapott jelölt lett a befutó.


Tiszás kiválasztási játék

Mindenesetre tény, hogy a Tisza jelöltjeinek kiválasztásában jóval kevesebben vettek részt, mint 2021-ben az ellenzéki előválasztáson, ahol mintegy kilencszázezer szavazat futott be. Minderről Magyar György, a Civil Választási Bizottság (CVB) elnöke beszélt lapunknak, aki szerint az jó konstrukció, hogy a választókat meghallgatjuk és mozgósítjuk, még ha csak online szavazhatnak is, de az legalább demokratikus hatást kelt. Ugyanakkor, mint mondta, a részvétel ebből a szempontból nem mérvadó, noha a 2021-es előválasztáson kilencszázezer ember vett részt, de ott több párt volt érintett, itt pedig csak egy. – A probléma továbbra is a legitimálással van, mert 

ha a jelölt nem mutatkozhat be, nem nyilatkozhat, nem mondhatja el a vízióját, a választót csak érzelmileg érinti meg, mert nincs mögötte tartalom 

– vélekedett. Hozzátette, a Tisza-féle kiválasztási játékban nincs meg az ismeretanyag átadása, nem legitimálják az embereket, nem tudni, valójában mi lakozik bennük, mennyire hitelesek a kevésbé ismert jelöltek. 


Egyszemélyes kampány

Arra a felvetésre, mi állhat annak hátterében, hogy Magyar Péter egyik jelöltjét sem engedi a mikrofonok elé, a CVB elnöke azt mondta, az egyik ok az lehet, hogy a Tisza elnöke úgy gondolja, 

mindegy, kit indít, csak tiszás mezben legyen, és akkor megkapja a szavazatot, 

vagyis nem kell bizonyítani a rátermettségét. – A másik ok az lehet, hogy a jelöltek ne hibázzanak, hiszen ők, ha értékesek is, egyelőre lelkes amatőrök. Ezért Magyar Péter egyszemélyesre veszi a kampányt, nehogy valaki kiénekeljen a kánonból. Nem véletlen, hogy szűk stábja sem igen beszél, így Bódis Kriszta vagy Nagy Ervin sem nagyon produkálják magukat egyelőre – fogalmazott Magyar György, aki szerint ha előjön a száz új képviselőjelölt, Magyar Péter tarthat attól, hogy a kibeszélés visszacsap, a sajtó vagy az ellenoldal és az egyéb ellenzéki pártok pedig szétszedik a jelöltjeit.

Ez egy valós veszély, ezért Magyar vállalja az egyszemélyes főszerepet, noha ez az előválasztás megcsúfolása, de így kisebb a hibalehetőség, nagyobb a biztonság

– vélekedett.


Élesben nem konfrontálódik a Tisza

Kérdésünkre a CVB elnöke kitért arra is, hogy a Tisza fővárosi szerepvállalása jelenleg nem túl pozitív, 

visszatetsző, hogy az éles harcokból kihúzza magát, nem konfrontálódik, ehelyett a nagy választásra koncentrál.

 – Egyre többekben merül fel a kérdés, mi lesz, ha a parlamentben is nagyobb szerephez jut. Feláldozza a fővárost a választási győzelem oltárán, a Tisza kihúzza magát a fővárosi ügyekből, nem vesz részt a közgyűléseken, nem foglal állást, tartózkodik, és Európában sem látjuk a tevékenységét. Ott vannak a színpadon, és nem látni a produkciót – mondta Magyar György, aki szerint a semlegesség a működőképesség rovására megy, és a főváros csődjét is jelentheti. Hozzátette, felmerül a kérdés, hogy ez mennyire üt vissza, mi várható majd a Tiszától, hogyan fog fellépni, ha nyer. 

Egyre több baloldali kételkedik abban, számíthat-e a Tisza Pártra, ha az ennyire öncélú. 

– Hol van itt a közérdek, jó helyre teszik-e az ikszet vajon, ha rá szavaznak, ha a saját sikerének érdekében feláldozza a fővárost? – sorolta a kételyeket Magyar György.


 


 


 


 


 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

