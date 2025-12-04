idezojelek
Tollhegyen

Tipródó olvasztárok

Az Európai Unió vezetői lázasan keresik a megoldást, hogyan mozdíthatnák meg – nyúlhatnák le – Ukrajna finanszírozására a 140 mil­liárd eurós befagyasztott orosz állami vagyont.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Európai UnióKaja KallasUkrajna 2025. 12. 04. 4:59
0

Az Európai Unió vezetői lázasan keresik a megoldást, hogyan mozdíthatnák meg – nyúlhatnák le – Ukrajna finanszírozására a 140 mil­liárd eurós befagyasztott orosz állami vagyont. A kapkodás oka, hogy Zelenszkijék áprilisra pénzügyi vákuumba kerülhetnek. Igen ám, de Belgium olyan garanciákat követel, amelyeket számos tagállam politikai öngyilkosságnak tart. (Több kormány jelezte, nem kér a Brüsszel kínálta pénzügyi kitettségből.) A belgák szerint az orosz vagyon „kezelése” potenciális célponttá teszi országukat Putyinékkal szemben. (Arról nem beszélve, hogy egy ilyen „akció” után ki tenné be belga bankba a pénzét?) Bart De Wever kormányfő azt kéri, a kormányok adjanak olyan garanciákat, melyek nemcsak meghaladják a 140 milliárd eurót, s akár napokon belül kifizethetők; a garanciákat pedig addig kell fenntartani, amíg akár csak egyetlen orosz perveszély is fennállhat. A tagállamok erről persze hallani sem akarnak, hiszen ez az idő jóval túlnyúlhat a mostani cikluson.
Az unió külpolitikai főképviselője, Kaja Kallas is megszólalt az ügyben: „Nem kisebbítem Belgium aggodalmait, de a problémákat tudjuk kezelni, dolgozunk egy életképes megoldáson.” El tudjuk képzelni.

Majd elfelejtettem, miután a belgák attól is tartanak, hogy ha egy tagállam – például Magyarország – történetesen megvétózná a trükközést, akkor nekik kell majd mindent visszafizetniük, mire Brüsszel azzal nyugtatta őket, ebben az esetben – az uniós szerződés 122. cikkére hivatkozva – többségi döntéssel kiveszik Magyarország kezéből a vétójogot. Merthogy a cél – pénzt Ukrajnának! – szentesíti az eszközt. (Pontot kirak. Köp.)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalizmus

Markó Béla a woke-őrület oldalán

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekUkrajna

Eljött az idő a nagy ugrásra

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekkézilabda

Helyezkedés a kézilabda világában

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeltörléskultúra

Tormay, az Überhaupt és a bödön

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu