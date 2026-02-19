Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

téli olimpia 2026rövidpályás gyorskorcsolyabüntetés

Az olasz szövetség durván belerúgott a magyar főbíróba, az áldozat sértődötten elmenekült

A férfiaknál Steven Dubois révén kanadai siker született a rövid pályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyében a 2026. évi téli olimpia szerdai napján. Az olaszok nem szurkolhattak hazai sportolónak a fináléban, ugyanis az elődöntőben Pietro Sighel elesett, és a bírók Kövér Balázs vezetésével nem juttatták tovább az A döntőbe. Az olasz szövetség közleményt adott ki a kedvezőtlen döntés után.

Magyar Nemzet
2026. 02. 19. 6:40
Maxime Laoun és Pietro Sighel ütközése után mindketten elestek, de egyiküket sem büntette meg Kövér Balázs és stábja Fotó: AFP/Gabriel Bouys
Felemásan alakul a milánói–cortinai téli olimpia a 26 éves olasz rövid pályás gyorskorcsolyázójának. Bár Pietro Sighel a vegyes váltóval aranyérmet szerzett és a férfiváltóval is ott van a pénteki A döntőben, az egyéni versenyszámokban nem tudott a dobogós helyek közelében zárni. Az 1500 méteres távon elesett a negyeddöntőben, 1000 méteren kizárás miatt nem jutott el az elődöntőig, majd szerdán 500 méteren – a szám korábbi világ- és Európa-bajnokaként – szintén nem tudott kvalifikálni a fináléba. Ez sokáig nem úgy tűnt, ugyanis az elődöntőben a második helyen korcsolyázott, amikor látszólag kilökte őt a kanadai Maxime Laoun, ám a Kövér Balázs vezette bírói gárda „versenybalesetnek” minősítette és büntetés nélkül hagyta az esetet.

Az olasz Pietro Sighel egyéniben nem szerepelt jól a hazai téli olimpia során
Az olasz Pietro Sighel egyéniben nem szerepelt jól a hazai téli olimpia során. Fotó: AFP/Wang Zhao

Pietro Sighel kapcsán Kövér Balázsékat szidta az olasz szövetség elnöke

Az olasz klasszis a közönség által kifütyült bírói ítélet hallatán a döntés áldozataként sértődötten az öltözőbe menekült, majd a B döntőben rajthoz sem állt. Később az A döntőt a kanadai Steven Dubois nyerte, az olaszok azonban ekkor is még inkább Pietro Sighel esetével foglalkoztak. Olyannyira, hogy késő este az elnök Andrea Gios nevében a FISG, vagyis az Olasz Jégsport Szövetség egy közleményt is kiadott, amelyben visszautalt Sighel 1000 méteren látott kizárására és 1500 méteren látott esésére is.

– Andrea Gios mély csalódottságának és keserűségének ad hangot a történtek miatt. Ugyanannak a bírónak Pietro Sighellel szembeni eljárásában következetlen és egymásnak ellentmondó döntéseket tapasztaltunk ezen az olimpián. Véleményünket megerősítették és osztották más, a játékokon jelen lévő nemzetek edzői és tisztségviselői is, akik hasonló aggodalmakat fogalmaztak meg a jégen látottakkal kapcsolatban. 

Ez még súlyosabbá és aggasztóbbá teszi a helyzetet. A szövetség rendkívül problémásnak tartja, hogy a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség nem volt képes beavatkozni az esemény során, hogy véget vessen az ilyen, teljes mértékben elfogadhatatlan magatartásnak.

Megértjük a szabályokat és a tisztségviselők szerepét, de amikor ilyen nyilvánvaló következetlenségek merülnek fel, kötelességünk közbelépni annak érdekében, hogy már az esemény alatt biztosítsuk a tisztességet – áll a közleményben, amely azzal zárult, hogy a FISG kiáll az olasz és a nemzetközi korcsolyázás kincsének nevezett Sighel mellett, és hisz abban, hogy a sportoló a váltóval érmet szerez.

Arianna Fontana újabb érme a téli olimpia során

Olaszországban azért volt minek örülni szerda este, hiszen Arianna Fontana megszerezte a 14. olimpiai érmét is – ennél többel összesen négy, téli játékokon pedig csak egy (Marit Björgen) rendelkezik az olimpiák történetében –, ugyanakkor ennél az ezüstéremnél sem lehetett felhőtlen az öröm, hiszen két körrel a 3000 méteres női váltó fináléjának vége előtt még a hazai staféta állt az élen. 

A rövid pályás gyorskorcsolyázók versenyei pénteken zárulnak az idei olimpián, akkor a férfiváltó mellett a nők 1500 méteres versenyszámában osztanak ki érmeket.

 

