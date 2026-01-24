ukrajnatisza pártmagyar péter

Magyar Péter ukrán kém barátja szerint zöld utat kap Ukrajna, ha a Tisza nyer + videó

Tseber Roland úgy tudja, az egyik párt bírósági úton próbálja majd megakadályozni a választási eredmények hivatalos kihirdetését.

Magyar Nemzet
2026. 01. 24. 16:25
Magyar Péter győzelme esetén változhat a helyzet az Ukrajnával való kapcsolatok tekintetében – nyilatkozta Tseber Roland az ukrán NV rádiócsatornának, hívja fel a figyelmet cikkében a Mandiner. A Tisza Párt elnökének ukrán kém barátja Magyarról azt mondta: „magyar érdekeket képviselő politikus, egyben európai és nyugati orientációjú politikus”.

A Magyarországról kitiltott férfi azt is elárulta:

Tudomásom szerint – és ezt talán eddig még senki nem mondta ki nyilvánosan, de most elmondom – az egyik politikai párt mindenképpen bíróságon fogja megtámadni magát a választások lebonyolításának folyamatát, arra hivatkozva, hogy számos hibát követtek el.

Tseber hozzátette, „a magyar jogszabályok értelmében ez megakadályozhatja a választások hivatalos eredményeinek kihirdetését”.

A Mandiner felidézte, Tseber Roland az elmúlt egy évben kiváló kapcsolatba került a Tisza Párt vezetőjével. Olyannyira, hogy segített megszervezni Magyar Péter ukrajnai utazását, akit jellemzően „Peter Madyar” néven említ, és nem győzi hangsúlyozni, hogy

a Tisza elnöke mennyire elkötelezett Ukrajna politikája és uniós tagsága mellett.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tseber Roland (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

