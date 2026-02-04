Pannónia ProgramegyetemHankó Balázs

Hankó Balázs: Valódi sikerprogram a Pannónia

A miniszter rámutatott, az egyetemisták számára fontos a nemzetközi tapasztalat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 21:06
Fotó: MTI/Balogh Zoltán
– A magyar kormány célja, hogy a fiatalok sikeresek legyenek, ezért is újította meg a felsőoktatást, a Pannónia ösztöndíj pedig a siker programja – hangoztatta Hankó Balázs. A kulturális és innovációs miniszter a Pannónia ösztöndíj őszi félévének záró rendezvényén Budapesten azt mondta, ma három fiatalból kettő olyan magyar egyetemre jár, amely a világ legjobb egyetemeinek öt százalékába tartozik.

Budapest, 2026. február 4. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Pannónia Ösztöndíjprogram őszi félévének záró rendezvényén a Városligeti Műjégpálya épületében 2026. február 4-én. MTI/Balogh Zoltán
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

– Az egyetemisták számára fontos a nemzetközi tapasztalat, fontos megtapasztalni az eltérő oktatási rendszert vagy adott esetben egy másfajta vállalati struktúrát – emelte ki a miniszter. Majd úgy fogalmazott:

Amikor az egyetemek megújításáról döntöttünk, egyben döntöttünk arról is, hogy az egyetemeknek a nemzetközi kapcsolatokat erősíteniük szükséges, nemcsak Európában, hanem a világ minden táján.

Ezért indították el a Pannónia ösztöndíjprogramot, amely a siker programja – hangoztatta. Hankó Balázs beszámolt arról, hogy a program indulása óta 12 208 fiatal jutott el a világ valamely egyetemére; a most őszi félévben 4083-an, az egy évvel ezelőtti őszi félévben 3042-en vettek részt a programban. Példaként elmondta, hogy az Egyesült Államokba 335 hallgató, Kínába 154, Dél-Koreába 135, Szingapúrba pedig nyolcvan hallgató jutott el a programnak köszönhetően.

A tavalyi egyetemi évben 8115-en vettek részt a programban, így az idei célkitűzés az, hogy elérjék a tízezres létszámot

– közölte, hozzátéve, hogy a hallgatók 59 671 kreditet gyűjtöttek.

A miniszter bejelentette: a programot tízmilliárd forintos kerettel ismét kiírták, keddig lehetett a felsőoktatási intézményeknek pályázniuk. A cél, hogy legalább tízezer hallgató jusson el külföldi egyetemre, és újdonság, hogy fiatal kutatók is pályázhatnak – mondta.

A Pannónia ösztöndíjat népszerűsítő egyetemisták, Hódi Gréta és Palácsik Dominik a rendezvényen elmondták, azért vállalták, hogy a program arcai lesznek, mert ők is örökre szóló élményeket, tapasztalatot szereztek külföldi tanulmányaik közben. Céljuk, hogy minél több hallgatóval megismertessék a Pannónia ösztöndíjprogramot.

 

Borítókép: Hankó Balázs (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

