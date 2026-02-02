hankó balázsgödöllőeurópa

Hankó Balázs: Magyarország a világ tíz leginnovatívabb országa közé törne

A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra Európa, 2040-re pedig a világ tíz leginnovatívabb országa közé kerüljön – mondta a kulturális és innovációs miniszter Gödöllőn, egy gazdasági évnyitó konferencián.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 19:09
Hankó Balázs Fotó: Bartos Gyula Forrás: Facebook
A kormány azt szeretné, ha Magyarország 2030-ra Európa tíz leginnovatívabb országának egyike, 2040-re pedig a világ tíz leginnovatívabb országának egyike lenne – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője hétfőn Gödöllőn, egy gazdasági évnyitó konferencián.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Hankó Balázs közölte, hogy a magyar innováció részeként tekint a kormány az egyetemek megújulására, arra, hogy már 12 magyar egyetem tartozik a világ legjobb öt százalékába. Hozzátette, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem  a világ száz legjobb egyeteme között van.

Magyarország 96. a világ demográfiai rangsorában, de a GDP tekintetében a 49. helyen van. A magyar innováció a világ 33. helyén van, de 13. az olimpiai érmek és 11. a Nobel-díjasok számában. Tizedik helyen szerepel az ország a kutatói tehetségek rangsorában és kilencedik és ötödik a fizika és a matematika diákolimpián elfoglalt helyek számában, amit már csak a magyar kultúra első helye az, ami felülmúlhat 

– mondta.

A miniszter közölte: az innovatív vállalatok a GDP 64 százalékát, az exportértékesítés 68 százalékát adják. Hozzátette, hogy a foglalkoztatás 54 százaléka is az innovatív vállaltoknál valósul meg, és ahol innováció van, ott magasabb munkabért is fizetnek.

Hankó Balázs közölte: – A cél az, hogy meghatározó területeken, így az agrárium területén, az egészségipar területén is olyan science parkok jöjjenek létre, amelyek közös vállalati és egyetemi innovációs és fejlesztési struktúrát jelentenek. Hozzátette, hogy a világ kockázati tőkéjének öt százaléka található az Európai Unióban, nagyobb része az Egyesült Államokban és Kínában.

A kormány meghatározó területeken elindította a kockázati tőke bevonását, hogy az egyetemek és a vállalati innováció ezáltal erősödjön

 – fűzte hozzá Hankó Balázs.

A miniszter felhívta a figyelmet a duális képzésre, amelyben a szakképzés jár az élen. Minden második felsőbb éves fiatal vesz részt duális szakképzésben, ami adókedvezményeket biztosít a vállalati szektornak.

Tavaly megközelítőleg 115 milliárd forintnyi adókedvezményt hozott a szakképzés a szektornak, de ezt a felsőoktatásban is erősíteni kell, elérve azt, hogy a fiatalok, ha már az egyetem mellett dolgoznak, akkor azt szakirányban, szakrendszerben és szakstruktúrában tegyék 

– fűzte hozzá.

Hankó Balázs elmondta, hogy a kooperatív doktori képzésnél is fontos, hogy az vállalati együttműködésben történjen meg. 

A kormány a doktori ösztöndíjakat is megemelte, így bruttó 650 ezer forintos doktori ösztöndíj is elérhető 

– tette hozzá.

A miniszter azt mondta, hogy a kormány folyamatosan növeli a kutatási innováció finanszírozását, a cél, hogy Magyarország a GDP három százalékát fordítsa K+F-re, egyharmadát, ahogy most is, állami, kétharmadát piaci források bevonással. Hozzátette, hogy ebben erősítenünk kell, ezért 340 milliárd forintot pályáztatnak meg az innováció támogatására.

 

Borítókép: Hankó Balázs (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

