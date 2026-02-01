hankó balázskovács „ kokó " istvángera zoltán

Kokó és Gera Zoltán a sportpályafutásáról mesélt Hankó Balázsnak

Kovács „Kokó” István olimpiai bajnok ökölvívóval és Gera Zoltán volt válogatott labdarúgóval beszélgetett sportolói életútjáról Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az Igyunk egy kávét című podcast felvételén Veresegyházon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 20:07
Hankó Balázs Forrás: MW
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kovács „Kokó” István olimpiai aranyérmes, amatőr és profi világbajnok ökölvívóval és Gera Zoltán volt válogatott labdarúgóval beszélgetett sportolói pályafutásáról Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton Veresegyházon, az Igyunk egy kávét című podcast felvételén.

 

Kovács „Kokó” István a beszélgetés során méltatta egykori edzőjét, Szántó Imre „Öcsi bácsit”, aki ugyan „borzasztó keményen és sokszor igazságtalanul” bánt vele, mégis neki köszönhet mindent, amit elért. Pályája kezdetéről elmondta, hogy 

ő Kőbányán nőtt fel, ahonnan kevés esélye volt kitörni, de neki „szent meggyőződése volt”, hogy sikeres lesz.

„Nem gazdag akartam lenni, hanem sikeres” – fogalmazott, hozzátéve, hogy végül az ökölvívás adott neki lehetőséget erre.

A sportoló elmesélte azt is, hogy 1992-ben 24-25 meccsből álló veretlenségi széria után ment ki az olimpiára, ahol mindenki aranyat várt tőle, de csak bronzérmet szerzett. 

Ezután abba akarta hagyni a sportot, de Öcsi bácsi „visszahozta”, és az 1996-os olimpián már aranyérmet szerzett.

Kokó szerint az ökölvívásban nagyon fontos a bátorság, valamint a szakmai és a fizikai felkészültség.

Örömmel számolt be róla, hogy az utóbbi években Magyarországon „reneszánszát éli” az ökölvívás, megteltek a boksztermek, így van bőven utánpótlás.

Gera Zoltán volt válogatott labdarúgó az angol bajnokságba igazolására emlékezve azt mondta, nagyon örült neki, mert olyan bajnokságban akart szerepelni, ami kihívást jelent.

Nagyon jól éreztem ott magam, habár ott más stílusú a futball, mint Magyarországon, ott sokkal „fizikálisabb”, ugyanakkor sokkal nagyobb az alázat a játék iránt 

– mondta a sportoló.

A Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominikről azt mondta, ő nagyon jó, várakozáson felül teljesít, és nagyon büszke rá; Tóth Alexet, a – szintén az angol bajnokságban szereplő – Bournemouth középpályását sem félti, nagyon tehetséges, a legjobb helyre került, biztos benne, hogy megállja a helyét.

A magyar futball támogatásával kapcsolatban úgy vélekedett,

a körülmények önmagában nem adnak sikert, de nagyban hozzájárulnak ahhoz; a jelenlegi támogatásoknak köszönhetően a mai fiatalok előtt nagy lehetőségek állnak, de persze kellenek jó szakemberek és alázatos játékosok is.

A jelenlegi magyar válogatott teljesítményét pozitívan értékelte annak ellenére, hogy nem jutott ki a következő világbajnokságra.

Elmondta azt is, hogy 

16 éves korában „találkozott Jézussal”, „akkor adta át az életét neki”, és ez egy olyan fordulópont volt, aminek köszönhetően „nem egy börtönben kötött ki”, és ebből merít erőt a mai napig.

„A futball nagyon sok ajándékkal, élménnyel gazdagított”, „óriási kiváltság, ha az ember azt csinálhatja, amit szeret, és ezért még pénzt is adnak” – fogalmazott Gera Zoltán.

Borítókép: Hankó Balázs (Forrás: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAntifa

Lenin-fiúk terrorja

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu