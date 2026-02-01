Kokó és Gera Zoltán a sportpályafutásáról mesélt Hankó Balázsnak

Kovács „Kokó” István olimpiai aranyérmes, amatőr és profi világbajnok ökölvívóval és Gera Zoltán volt válogatott labdarúgóval beszélgetett sportolói pályafutásáról Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szombaton Veresegyházon, az Igyunk egy kávét című podcast felvételén.

Kovács „Kokó” István a beszélgetés során méltatta egykori edzőjét, Szántó Imre „Öcsi bácsit”, aki ugyan „borzasztó keményen és sokszor igazságtalanul” bánt vele, mégis neki köszönhet mindent, amit elért. Pályája kezdetéről elmondta, hogy

ő Kőbányán nőtt fel, ahonnan kevés esélye volt kitörni, de neki „szent meggyőződése volt”, hogy sikeres lesz.

„Nem gazdag akartam lenni, hanem sikeres” – fogalmazott, hozzátéve, hogy végül az ökölvívás adott neki lehetőséget erre.

A sportoló elmesélte azt is, hogy 1992-ben 24-25 meccsből álló veretlenségi széria után ment ki az olimpiára, ahol mindenki aranyat várt tőle, de csak bronzérmet szerzett.

Ezután abba akarta hagyni a sportot, de Öcsi bácsi „visszahozta”, és az 1996-os olimpián már aranyérmet szerzett.

Kokó szerint az ökölvívásban nagyon fontos a bátorság, valamint a szakmai és a fizikai felkészültség.

Örömmel számolt be róla, hogy az utóbbi években Magyarországon „reneszánszát éli” az ökölvívás, megteltek a boksztermek, így van bőven utánpótlás.

Gera Zoltán volt válogatott labdarúgó az angol bajnokságba igazolására emlékezve azt mondta, nagyon örült neki, mert olyan bajnokságban akart szerepelni, ami kihívást jelent.

Nagyon jól éreztem ott magam, habár ott más stílusú a futball, mint Magyarországon, ott sokkal „fizikálisabb”, ugyanakkor sokkal nagyobb az alázat a játék iránt

– mondta a sportoló.

A Liverpoolban játszó Szoboszlai Dominikről azt mondta, ő nagyon jó, várakozáson felül teljesít, és nagyon büszke rá; Tóth Alexet, a – szintén az angol bajnokságban szereplő – Bournemouth középpályását sem félti, nagyon tehetséges, a legjobb helyre került, biztos benne, hogy megállja a helyét.

A magyar futball támogatásával kapcsolatban úgy vélekedett,

a körülmények önmagában nem adnak sikert, de nagyban hozzájárulnak ahhoz; a jelenlegi támogatásoknak köszönhetően a mai fiatalok előtt nagy lehetőségek állnak, de persze kellenek jó szakemberek és alázatos játékosok is.

A jelenlegi magyar válogatott teljesítményét pozitívan értékelte annak ellenére, hogy nem jutott ki a következő világbajnokságra.